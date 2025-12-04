  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    85 odstotkov nasilja ne prijavi zaradi strahu in odvisnosti od povzročiteljev

    Do starejših so največkrat nasilni otroci, zakonci, sorodniki, bivši partnerji ... Največ je psihičnega nasilja, sledi zmerjanje in ekonomsko nasilje.
    Najpogosteje doživeta oblika nasilja v domačem okolju je psihično nasilje, ki ga starejši opisujejo kot vsakodnevne oblike nespoštovanja in izključevanja. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Najpogosteje doživeta oblika nasilja v domačem okolju je psihično nasilje, ki ga starejši opisujejo kot vsakodnevne oblike nespoštovanja in izključevanja. FOTO: Blaž Samec
    Beti Burger
    4. 12. 2025 | 05:00
    8:37
    A+A-

    V Sloveniji živi približno 471.000 prebivalcev, starih 65 let in več. Mnogi ostajajo doma – ker si tega sami želijo, ker svojci ne najdejo primernega doma ali ker nanj še čakajo. Po podatkih Sursa je leta 2021 samih živelo okoli 115.000 starejših, kar je bilo takrat dobro četrtino te starostne skupine. Velik del med njimi je zaradi bolezni odvisen od pomoči drugih, zato so še bolj izpostavljeni nasilju, ki pa ga kot ranljiva skupina večinoma ne prijavijo; po raziskavah jih tega ne stori kar 85 odstotkov.

    Na vprašanje, zakaj starejši ne prijavljajo nasilja, Danica Sirk iz patronažnega varstva Zdravstvenega doma (ZD) Maribor odgovori kar z vprašanji: »Kdo bo poskrbel za nepokretno starejšo osebo, če bo njen skrbnik, ki je, denimo, edini sorodnik, zaradi nasilnih dejanj prejel ukrep prepovedi približevanja? In kako bo ta človek po koncu prepovedi približevanja skrbel zanjo? Se bo zaradi prijave morda maščeval?«

    Nasilje nad starejšimi najpogosteje povzročajo otroci, vnuki, zakonci, drugi sorodniki oziroma bližji ali negovalci. Med najbolj ranljivimi pa so ženske med 70. in 75. letom, samske ali ovdovele, s slabim zdravjem, nizkimi prihodki in omejeno socialno mrežo. Posebej ranljivi so nepokretni, ki pogosto nimajo možnosti poklicati pomoči. Saša Car, koordinatorica za preprečevanje nasilja na Centru za socialno delo (CSD) Pomurje, med dejavnike tveganja uvršča pešanje telesnih in kognitivnih sposobnosti, odvisnost od pomoči drugih ter spremembe vedenja zaradi demence. »Revščina in finančna odvisnost še povečujeta tveganje, prav tako neurejeni odnosi in dolgoletne zamere v družini,« pojasnjuje.

    image_alt
    Petim žrtvam femicida upanje ne pomaga prav veliko

    Hkrati starejši doživljajo tudi sistemsko nasilje. Mnogi nimajo osebnega zdravnika, dolgo čakajo na preiskave ali na posteljo v domu. Po podatkih SSZS je na sprejem v dom za starejše trenutno prijavljenih okoli 19.000 ljudi, od tega je približno 5000 nujnih primerov, medtem ko so številne postelje zaradi pomanjkanja kadra prazne. Saša Car poudarja, da bolnišnice pogosto odpustijo hudo bolne, svojci pa na to niso pripravljeni: »Nekateri so izčrpani, neizkušeni in zlomljeni pod težo skrbi. To lahko vodi tudi v nasilje nad onemoglim, ki nima drugega vira pomoči.«

    Nasilje nad starejšimi najpogosteje povzročajo otroci, vnuki, zakonci, drugi sorodniki oziroma bližji ali negovalci. FOTO: Roman Šipić
    Nasilje nad starejšimi najpogosteje povzročajo otroci, vnuki, zakonci, drugi sorodniki oziroma bližji ali negovalci. FOTO: Roman Šipić

    Ne vodijo ločene statistike

    Z Generalne policijske uprave so za Delo pojasnili, da ne vodijo ločenih statistik o starostnikih, žrtvah nasilja v domačem okolju, temveč le o kaznivem dejanju nasilja v družini. Leta 2023 so obravnavali 143 primerov, leta 2024 jih je bilo 181, leta 2025 pa do konca oktobra 121, kjer so bili oškodovanci starejši od 64 let.

    Policija pri obravnavi daje prednost zaščiti žrtev in iz doma najprej odstrani povzročitelja. Ob vsaki zaznavi nasilja obvesti center za socialno delo, ki izvede nadaljnje ukrepe.

    Policija ne vodi statistik po posameznih oblikah nasilja. Opozarjajo pa, da so znaki fizičnega nasilja poškodbe, ki niso skladne z razlagami žrtve, psihično nasilje pa se kaže v poniževanju ter posledično spremembah vedenja. Pri starejših se pojavljata tudi ekonomsko nasilje ter zanemarjanje, povezano s slabim zdravstvenim in bivalnim stanjem ali ignoriranjem njihovih čustvenih potreb.

    Ni enotne baze podatkov

    Sicer pa v Sloveniji ni enotne baze podatkov o nasilju nad starejšimi. Teja Primc s fakultete za varnostne vede, glavna raziskovalka projekta o razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi (2024–2026), pojasnjuje, da podatki nastajajo v različnih institucijah in niso primerljivi. Mednarodne raziskave kažejo, da katero od oblik nasilja doživi ena od šestih oseb, starejših od 60 let. Toda mnogi starejši teh dejanj sploh ne prepoznajo. V intervjujih so se pri govorjenju o nasilju čustveno odzivali, a so ga hkrati zanikali. Strah pred posledicami, sram in odvisnost od povzročiteljev so najpogostejši vzroki za molk.

    Najpogostejše je psihično nasilje – ignoriranje, zmerjanje, poniževanje, grožnje ter ravnanje s starostnikom kot z otrokom. Na drugem mestu je zanemarjanje. Sledi ekonomsko nasilje, pri čemer starejši pogosto omenjajo krajo predmetov, zlorabo bančnih kartic, tudi prisilo k podpisu pogodb ali oporoke ter onemogočanje odhoda v dom starejših zaradi nadzora nad prihodki. Tudi negovalci pogosteje opažajo omejevanje dostopa do denarja, rezultate raziskave povzema Teja Primc.

    Med najbolj ranljivimi so ženske med 70. in 75. letom, samske ali ovdovele, s slabim zdravjem, nizkimi prihodki in omejeno socialno mrežo. FOTO: Jure Eržen
    Med najbolj ranljivimi so ženske med 70. in 75. letom, samske ali ovdovele, s slabim zdravjem, nizkimi prihodki in omejeno socialno mrežo. FOTO: Jure Eržen

    Digitalno nasilje

    Darinka Klemenc, članica IO Srebrne niti – združenja za dostojno starost, opozarja še na primer »agresivnega akviziterstva«, ki je v zadnjem času vse pogostejši in ga raziskave še ne zajemajo: »Gre za sistemsko nasilje, ki ga doživljajo mnogi starejši, ki živijo v domačem okolju, saj so iz več razlogov zelo 'primerne' stranke in kupci vseh mogočih izdelkov in storitev; od dragih sredstev proti bolečinam do zavarovalniških paketov ter bančnih zlorab.« Prav tako izpostavlja digitalno nasilje, na kar je opozorila tudi Saša Car. Digitalizacija se namreč dogaja prehitro in mnogi starejši zaradi neznanja in nedostopnosti ne morejo enako dostopati do storitev. V Srebrni niti so zato prepričani, da je poleg novih IT-tehnologij treba še vsaj dvajset let vzdrževati analogne sisteme komunikacije.

    image_alt
    Osumljeni mladoletni napadalec na 82-letnika v hišnem priporu

    Nasilje ureja zakon o preprečevanju nasilja v družini. Prijavo lahko poda vsakdo – žrtev, svojci, sosedje ali strokovni delavci. CSD nato vodi postopek, nudi podporo žrtvi, poveže druge službe in se pogovori tudi s povzročiteljem. V primeru neposredne ogroženosti zdravstveni delavci prijavijo nasilje tudi brez privolitve žrtve, je pojasnila Danica Sirk iz patronažnega varstva ZD Maribor. Resolucija o preprečevanju nasilja predvideva širitev programov pomoči, krizne namestitve za starejše in enakomernejšo dostopnost storitev. Toda kot je opozorila Saša Car s CSD Pomurje, obstoječi mehanizmi delujejo, a so prilagojeni splošni populaciji, ne pa potrebam starejših. Primanjkuje kadra, posebnih programov in razpršene mreže podpore.

    Kot poudarjajo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je nasilje nad starejšimi prepoznan javnozdravstveni in družbeni problem, ki ga lahko omejimo le s sodelovanjem institucij in posameznikov. Slabljenje medgeneracijskih vezi, starizem in socialna izključenost povečujejo ranljivost starejših. Kljub strahu in sramu pa se, kot dodaja Saša Car, prijave starejših počasi le povečujejo – tudi zaradi večje ozaveščenosti in podpore v skupnosti.

    Prva raziskava v Sloveniji, ki povezuje skrbnike in starejše

    Raziskavo Varna in solidarna prihodnost za vse: Ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi izvajajo na Fakulteti za varnostne vede UM v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo in Fakulteto za družbene vede UL. Gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, v kateri sodelujejo tako izvajalci skrbi za starejše odrasle (negovalci, zdravstveni delavci v domovih za starejše, patronažne sestre in izvajalci pomoči družini na domu) kot tudi starejši odrasli – stanovalci domov za starejše občane in tisti, ki še vedno živijo doma. V raziskavi merijo pojavnost petih najpogostejših oblik nasilja nad starejšimi – psihično, fizično (kamor sodita tudi neupravičeno dajanje zdravil in nasilno hranjenje), ekonomsko nasilje, zanemarjanje (ki zadeva tudi omejevanje dostopa do storitev in socialno izolacijo) in spolno nasilje. Prijave prisilnih spolnih dejanj so po navedbah Teje Primc zelo redke.

    nasilje nad starejšimi

