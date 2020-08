Abraham načel vodovodne cevi

Dela na Ljubljanski cesti bodo stala 310.000 evrov.

Do konca leta ­nameravajo zamenjati še pet kilometrov cevi.

Lani zbrali 2,36 milijona evrov omrežnine, letos ob polletju 543.000 evrov.



Menjava cevi do konca leta

Gradbišče na Ljubljanski cesti bo odprto najmanj do konca prihodnjega meseca. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Domžale – Zaradi obnovitvenih del na komunalni infrastrukturi bo do konca prihodnjega meseca za ves promet zaprt del zelo prometne Ljubljanske ceste v Domžalah. Do takrat bodo gradbinci končali zamenjavo pol kilometra dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov ter obnovo 27 hišnih priključkov.Gre za zelo dotrajan odsek litoželeznega vodovoda, starega pol stoletja, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ustreznih tlačnih razmer. To ne velja samo za uporabnike ob Ljubljanski cesti, ampak za celovito oskrbo z vodo osrednjega dela Domžal, kjer vsak večji prelom ali okvara lahko povzroči večjo motnjo širšemu krogu uporabnikov, je pojasnila domžalska podžupanja. Po njenem oskrba prebivalstva s pitno vodo v tem gosto naseljenem delu občinskega središča tudi v času del večinoma poteka nemoteno.Vnaprej predvidene prekinitve dobave vode so povezane predvsem z izvedbo prevezav med novimi oziroma obnovljenimi cevovodi in obstoječim vodovodnim sistemom, o čemer so uporabniki vnaprej obveščeni. Na območju domžalske občine je 210 kilometrov vodovodnih cevovodov in 8470 odjemnih mest. Življenjska doba cevovodov je od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju je treba dele vodovodnega in kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi.»Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno obnavljati, v nasprotnem se lahko zgodi, da je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več mogoča nemotena dobava pitne vode oziroma odvod odpadne. Občine imajo finančna sredstva za obnovo vodovodov in kanalizacij zagotovljena z omrežninami, ki so bile uvedene leta 2013. Občina Domžale od takrat intenzivno in sistematično vlaga v obnove, saj si želi tudi v prihodnje zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo z vodo,« pojasnjuje Renata Kosec. Lani je domžalska občina iz naslova omrežnin obnovila 6800 metrov vodovoda, do konca junija pa so zamenjali 1200 metrov vodovodnih cevi. Do konca leta načrtujejo obnovo še dobrih 5000 metrov dotrajanih vodovodnih cevi na širšem območju te obljubljanske občine.Obnova cevovodov na Ljubljanski cesti, manjkajoča javna razsvetljava, gradnja hodnika za pešce in asfaltiranje ceste ter zaris označb na cesti bodo skupaj stali 310.000 evrov. Na naše poizvedovanje o omrežninah je domžalski županv odgovoru zapisal, da so v njihovi občini lani zbrali 2,36 milijona evrov iz tega naslova, v letošnjem prvem polletju pa dobrih 543.000 evrov. Kasneje so z občine sporočili, da je letos manj omrežnin iz »knjigovodskih razlogov«. Omrežnino v vseh občinah plačujejo lastniki bivalnih objektov pri plačilu položnic za komunalne storitve, ki jih denimo na območju domžalske občine izstavi Javno komunalno podjetje (JKP) Prodnik. Ti morajo zbrane omrežnine za kanalizacijske in vodovodne priključke nakazati v integralni proračun domžalske občine. Za pojasnilo smo hoteli vprašati direktorja JKP Prodnik, vendar ni bil dosegljiv.