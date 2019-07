Adria Airways jeseni z novim linijskim vzdrževalcem

Vodstvo letalske družbe Adria Airways bo danes na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob dveh popoldne predstavilo novega partnerja za vzdrževanje letal in podpisalo pogodbo o sodelovanju. Po naših informacijah gre za pogodbo o linijskem vzdrževanju.



V Evropski uniji je več certificiranih vzdrževalcev, Rok Marolt, direktor Javne agencije za civilno letalstvo (JACL, slovenske CAA - civil aviation authority), pojasnjuje, da v vzdrževalca, ki ima certifikat IATA 145, ne glede katera CAA v EU ga je izdala, ne more dvomiti. Nadzor nad vzdrževalcem opravlja CAA, ki je certifikat izdala, JACL pa bo nadzirala morebitnega podizvajalca, organizacije za vodenje stalne plovnosti CAMO (Continued Airworthiness Management Organisation). Izdajalec vzdrževalnega certifikata 145 pa bo nadziral novega vzdrževalca. Tako je JACL nadziral Adrio Airways tudi v tujini, ko je letela v Estoniji. Za novega linijskega vzdrževalca je torej pomembno, da ima zahtevano licenco (certifikat).

Linijsko vzdrževanje

Linijsko vzdrževanje obsega dnevne in tedenske preglede letal, pri tem, da se dnevne preglede skladno s predpisanim in potrjenim programom vzdrževanja letal izvaja vsakih 72 ur, obvezno tudi po vsakem vpisu (pilotov) o morebitni tehnični pomanjkljivosti. Do leta 2011 je ob priletu v bazo (na Brniku) v letalo prišel tehnik Adria Tehnike, kar je bil za letalskega prevoznika seveda strošek. Po letu 2011 se je to spremenilo, namesto sedmih tehnikov so zadoščali trije, velja pa, da v primeru, ko ni vpisa o pomanjkljivosti, v teh 72 urah po linijskem vzdrževanju naredi pred poletom vizualni pregled (walkaround) letala in preveri tlak v gumah, hidravliko in podobno kapetan, ki je zato tudi posebej izšolan.

Pogodba z Adria Tehniko se izteka

Veljavna osemnajstmesečna pogodba o linijskem vzdrževanju med Adrio Airways in Adria Tehniko se izteče konec avgusta. Izvršna direktorica AT Barbara Perko Brvar je pojasnila, da je AT oddala ponudbo na razpis, očitno pa je bil izbran drug izvajalec. Vrat ne zapirajo, ima pa AT vse zmogljivosti za naslednjo sezono tudi brez pogodbe z Adrio Airways za linijsko vzdrževanje zapolnjene, njihova nova stranka je od tega poletja tudi Air France. Adria Tehnika linijsko vzdrževanje za Adrio Airways poleg ljubljanskega letališča trenutno opravlja še v Prištini, Wrocłavu, Košicah in Saarbrucknu, v delu baz, kjer Adriina letala nočijo. Adria Airways za izvajanje svoje letalske operacije uporablja tudi letala tipa SAAB, za katere Adria Tehnika nima ustreznega certifikata in jih trenutno ne more suportirati. Glede na majhen obseg flote SAAB tudi ni ekonomsko upravičeno pridobivanje dovoljenja za izvajanje teh storitev in dodatno certificiranje osebja, saj to predstavlja visoke stroške za relativno nizke prihodke iz tega dela servisiranja.