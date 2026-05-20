Afera Black Cube se seli še na ustavno sodišče

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost (SNAV) je obravnaval forenzično poročilo o posnetkih, ki so v javnost prišli v sklopu afere Black Cube, ko se je v slovenski volilni proces po ugotovitvah Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) vmešala izraelska obveščevalna agencija Black Cube. Generalni direktor Policije Damjan Petrič je po seji potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo »naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce«, prav tako še naprej sodelujejo s tujimi organi. Policija preiskuje naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce. Tožilstvo obravnava sum vplivanja na volitve in voljo volivcev. Ustavna pritožba zaradi kršenja pravice do svobodnih volitev naj bi že bila vložena. Poročilo o preiskavi akreditiranega forenzičnega ...