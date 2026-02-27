Afera Bohinjske počitnice: tožilstvo vložilo obtožnico proti Podgoršku

Specializirano državno tožilstvo bo po poročanju Dnevnika v zvezi z afero Bohinjske počitnice takratnega kmetijskega ministra Jožeta Podgorška zaradi suma storitve kaznivega dejanja prejemanja oziroma dajanja daril na sodišče vložilo obtožni predlog proti trem fizičnim osebam, domnevno tudi proti Podgoršku.

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Dnevnik potrdili, da so zaradi štiri leta stare afere na ljubljansko okrožno sodišče vložili obtožnico proti trem fizičnim osebam, ki jih sumijo kaznivega dejanja sprejemanja oziroma dajanja daril.

Na zatožni klopi naj bi se po informacijah časnika znašel tudi glavni akter zgodbe, takratni minister, zdaj predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Podgoršek in njegova soproga sta med 27. in 30. januarjem 2022 preživela počitnice ob Bohinjskem jezeru, 800 evrov vreden račun pa sta poravnala šele 7. aprila, potem ko so ju o tem začeli spraševati mediji.

Podgoršek je takrat zatrjeval, da je račun plačal z zamudo zato, ker sta morala z ženo hotel na hitro zapustiti, 19. aprila pa je kmetijsko podjetje KŽK zapisalo, da je Podgoršek dal Davidu Poštraku vedeti, da si želi preživeti konec tedna v omenjenem hotelu, zato mu je ta uredil rezervacijo.

»Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno. To je storil šele štiri mesece pozneje, po izbruhu medijske afere in po tistem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo,« so tedaj zapisali v KŽK.

Kot je pri tem spomnil časnik Dnevnik, je bil kriptomilijonar in lastnik Hotela Bohinj Damian Merlak v preteklosti tudi solastnik podjetja KŽK, in to v času, ko je to del državnih zemljišč, ki jih je imelo v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, protizakonito oddajalo v podzakup kmetom. Sklad je zato 1. januarja 2020 KŽK predčasno odpovedal zakupno pogodbo za vseh 630 hektarov državnih zemljišč, zaradi česar je podjetje tožilo državo.

Oktobra 2021 je v sodni spor v vlogi kmetijskega ministra posegel Podgoršek. Tedanja direktorica kmetijskega sklada Irena Majcen je za Dnevnik večkrat ponovila, da je Podgoršek »na sestanku na štiri oči zahteval, da se v zemljiškem sporu poravnam v prid KŽK«.

Podgoršek je navedbe Majcnove zanikal in jo dal razrešiti iz krivdnih razlogov. Kmalu zatem so sodni postopek v zadevi KŽK na njegovo željo začasno prekinili, da bi se poskušali sprti strani poravnati.

Sledile so Podgorškove počitnice v Bohinju, 6. aprila 2022 je sklad sodišču poslal predlog za nadaljevanje sodnega postopka, že dan po tem pa je izbruhnila afera Bohinjske počitnice.

Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi suma storitve kaznivega dejanja zadevo julija 2022 odstopila specializiranemu državnemu tožilstvu. Podgoršek je v četrtek dejal, da informacije o obtožnici nima, zato je ne more ne potrditi ne zanikati.