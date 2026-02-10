Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.

V svežem Barometru, ki ga je za Delo pripravila agencija Mediana, je eno od presenečenj stranka Demokrati Anžeta Logarja. Ta stranka je bila v zadnjih tednih udeležena v aferi burger. Ena od idej od ljudi okrog stranke je bila, da bi facebook profil ugaslega podjetja Lars&Sven preimenovali in združil z obstoječim facebook profilom stranke. Stranka bi tako po bližnjici dobila bazo sledilcev na priljubljenem družbenem omrežju. Projekt je Anže Logar zaradi pritiska javnosti ustavil, Inštitut 8. marec pa je stranko celo naznanil računskemu sodišču zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke. Spomnimo, nekdanji član stranke Svoboda Primož Novak je bil lastnik ugasle verige burgerjev, zdaj pa je član izvršilnega odbora Demokratov. Stranska posledica je bila, da se je ime stranke ...