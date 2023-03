Afera izza Bežigrada segla do Aten

V nadaljevanju preberite:

Najnovejša vohunska afera, ki že od petka pretresa Grčijo, je zelo podobna aferi z ruskima agentoma, ki so ju slovenski organi pregona pod vodstvom Slovenske obveščevalne agencije (Sova) razkrinkali in prijeli decembra lani. Čeprav nekateri grški mediji poročajo, da so za odkritje para ruskih agentov z latinskoameriškimi potnimi listi v Atenah zaslužni tudi obveščevalni podatki iz Slovenije, naši viri v Sloveniji zagotavljajo, da primera nista neposredno povezana.