Afere Demokrate zvlekle globoko pod parlamentarni prag

Stranka Demokrati, ki jo v zadnjem obdobju pretresajo tri večje afere, je tačas najšibkejši člen koalicije. Sum nepravilnosti pri trgovanju s poslanskim mandatom in zaposlitvijo v državni upravi Teje Košir preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), bivšega predsednika strankinega odbora v Mariboru Aleša Novaka bremeni sum ponarejanja dokumentov, zdravstveni minister Tadej Ostrc pa ima težave pri branjenju osnutka zakona. Demokrati Anžeta Logarja, samodeklarirana stranka sredine, je na državnozborskih volitvah marca letos zbrala 6,69 odstotka glasov, kar je stranki prineslo šest poslanskih glasov, brez katerih četrta vlada Janeza Janše ne bi bila mogoča. A vstop v desno vlado je bil za Logarjeve demokrate precej drag, saj jim podpora pada od marca, oktobra pa je padla izrazito, ...