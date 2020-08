FOTO:Afere Pivčeve potisnile Desus pod parlamentarni prag

Afere Pivčeve potisnile Desus pod parlamentarni prag

Predsednica stranke trdi, da jo rušijo pomembni zahrbtni in nemoralni člani njene lastne stranke.

»Gre za zaroto, pri kateri sodelujejo nekdanji in sedanji vodstveni člani naše stranke. Žalostno je, da tako zahrbtni in nemoralni ljudje zasedajo pomembne funkcije v stranki in državi. Bilo bi častno od teh gospodov, da odstopijo, in se več ne pojavljajo v javnem življenju,” je pred ponedeljkovem soočenjem s svojo poslansko skupino ostra Aleksandra Pivec. FOTO: Blaž Samec/Delo