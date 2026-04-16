Agencija za civilno letalstvo tarča hekerjev, ogroženi podatki pilotov dronov

Javna agencija za civilno letalstvo (CCA) je bila tarča kibernetskega napada. Kakor so zapisali na spletni strani agencije, je prišlo do nepooblaščenega vstopa v spletno aplikacijo UAS repozitorij. Pri tem so bili domnevno zajeti osebni podatki velikega števila uporabnikov, in sicer operatorjev in pilotov dronov, zaradi česar lahko potencialno pride do zlorabe osebnih podatkov.

Kot so poudarili na agenciji, so v sodelovanju s policijo in uradom za informacijsko varnost takoj pristopili k zaščitnim ukrepom za zamejitev nadaljnjega odtekanja osebnih podatkov. Med drugim so blokirali vse dostope za operatorje in pilote dronov kot tudi za pristojne organe, kot so policija in občinska redarstva.

Navedli so še, da se že izvaja dodatna varnostna nadgradnja aplikacije. Incident so v skladu z zakonom priglasili odzivnemu centru za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave (SIGOV-CERT). »Zaradi preiskav, ki so v teku, zaenkrat bolj podrobnih informacij še ne moremo podati,« so sporočili z agencije.