AGRA 2019, kmetijsko-živilski posel nove generacije

Dežela partnerica sejma je Avstrijska Štajerska. Foto: Foto Zauneker

Slovenija bo evropska gastronomska regija 2021. Foto: Foto Zauneker

Poudarki bodo na digitalizaciji v kmetijstvu in agroživilstvu. Mednarodna sejemska razstava bo prikazala novosti, vrhunsko tehnologijo in tehniko za poljedelstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilskopredelovalno industrijo, vinogradništvo, vinarstvo in ekološko kmetijstvo. Ponudila bo opremo, semena ter sredstva za nego rastlin in živali in seveda najboljše pridelke in živila. Povezovala bo z mednarodnimi B2B, strokovnimi in panožnimi dogodki ter strokovnimi razstavami in svetovala pri izrabi evropskih sredstev. Dežela partnerica sejma je avstrijska Štajerska.Obse bodo predstavilein projekt, ki povezuje 24 mest sosednjih Slovenije, Avstrije in Madžarske.Pridelovalce, poslovneže, strokovnjake in potrošnike bodo polegpovezovale, kot so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in druge. AGRA bo širila poslanstvo sodelovanja in poskrbela za rodovitnost domačih in mednarodnih polj. Dan pred odprtjem sejma bo na Ptuju, ki bodo v soboto že dejavni na sejmu. Seznam vabljenih obsega vse ministre držav članic EU, kandidatk za članice in potencialnih kandidatk.Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo oživljale strokovne razstave in predstavitve rejskih dosežkov na maneži, bujni sejemski vrtovi in gozdno-parkovni nasad. Hrana iz naše bližine, pridelki in izdelki avtohtonih slovenskih pasem in rastlin so pomemben del. Vsakodnevno jo bo napovedovala Agrina kuhinja s kulinaričnimi stvaritvami iz slovenskih izdelkov, nagrajenih na strokovnih ocenjevanjih kakovosti ter iz svežih vrtnin sejemskih vrtov. Na, organizira Delovna skupina Slovenija – evropska regija gastronomije 2021, posvetovalno telo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, strokovni posvet z naslovom. Na njem bodo proizvajalci hrane, HORECA-sistema in posredniki predstavili možnosti sodelovanja za vzajemni razvoj v okviru nacionalnega projekta Slovenija – evropska regija gastronomije 2021.Mednarodno kooperacijsko srečanje, ki ga, organizira Pomurski sejem v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo / Enterprise Europe Network, terv organizaciji Madžarske nacionalne trgovske hiše in Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani vabita poslovneže k sklepanju novih mednarodnih poslovnih povezav.Kot veleva tradicija, pa na Agri ne bo le, temveč tudi. Ne le za poslovneže, kmete in strokovnjake, temveč za vse, ki prisegajo na okusno in zdravo hrano, pridelano s spoštovanjem do človeka in okolja.