Agregata na Kriških podih ne potrebujejo več

Agregata ne potrebujejo

V gorskih kočah in hotelih že dobra tri leta testirajo vpeljavo tehnologij. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tudi gorske koče in hoteli pod vršaci že nekaj časa vpeljuje nove tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije ter s tem poskušajo zniževati emisije ogljikovega dioksida, ki vplivajo na okolje neokrnjene narave v gorah. Evropski projekt SustainHuts, ki je del programa LIFE, se bo iztekel 30. junija prihodnje leto, vanj je iz Slovenije vključen tudi Pogačnikov do mna kriških podih. Izkušnje so po besedah oskrbnikov za zdaj dobre.V gorskih kočah in hotelih tako že dobra tri leta testirajo vpeljavo tehnologij, kot so fotovoltaika, mikrohidroelektrarna, vetrna elektrarna, gorivna celica, elektrolizer ter skladiščenje vodika in uporabo novih izolacijskih materialov v objektih z namenom prikaza prilagajanja na klimatske spremembe.»Največja prednost, da smo vključeni v projekt, je za nas to, da imamo na voljo dovolj električne energije, največja razlika je v tem, da letos agregata sploh še nismo potrebovali, prej pa ob slabšem vremenu vedno, in kaže, da ga tudi ne bomo. Glede ekoloških vidikov tudi sicer spodbujamo obiskovalce, da prinesejo svojo posteljnino, da zmanjšamo uporabo naše sveže posteljnine, ki jo vozimo prat v dolino,« je o dosedanjih izkušnjah povedala oskrbnica Pogačnikovega doma na Kriških podih Kot demonstracijski objekti za SustainHuts so vključene planinske koče v Španiji, Italiji in Sloveniji . Julija letos smo v okviru projekta povsem na novo vzpostavili sistem samooskrbe z električno energijo na Pogačnikovem domu na Kriških podih. Elektrika se pridobiva prek solarnih panelov in male vetrnice za proizvodnjo električne energije. S to investicijo ne bo več potrebe po uporabi agregatov, ki predstavljajo veliko potencialno okoljsko nevarnost, kar je še posebej pomembno za občutljivo gorsko okolje, kot je na primer Triglavski narodni park,« je pojasnil strokovni sodelavec PZS Pogačnikov doma na Kriških podih , ki stoji na dobrih 2000 metrih nadmorske višine, se letos resnično lahko pohvali s številčnim obiskom.»Julij je bil v naši koči verjetno rekorden po obisku, pa tudi v začetku avgusta je bil velik vrvež, vse smo imeli zapolnjeno. Vsako leto je več tujcev, oni so tudi tisti, ki pridejo kljub napovedanemu dežju. V začetku poletne sezone je že tradicionalno več tujcev, avgusta smo pričakovali več Slovencev, ki so bolj dnevni gostje, medtem ko tujci večinoma pri nas prenočijo. Glede na celotno sezono pa je vsakih približno polovico,« je povedala pred kratkim. Priljubljeno kočo v Julijskih Alpah obišče največ Belgijcev , Nemcev in Nizozemcev, vse več je Izraelcev, prihajajo tudi ljubitelji gora iz ZDA in Avstralije.Slovenski partnerji projekta so poleg Planinske zveze Slovenija še Razvojni center za vodikove tehnologije in Laboratorij za termoenergetiko Fakultete za strojništvo.