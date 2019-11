Ah, ta Romunija!

Temišvar, tretje največje romunsko mesto v zahodni Romuniji, ima dobrih 300.000 prebivalcev. Razen števila prebivalcev in liberalnega župana Temišvar in slovenska prestolnica verjetno nimata prav veliko skupnega. Župan Temišvara Nicolae Robu je namreč član v Romuniji vladajoče Nacionalne liberalne stranke, ki je del evropske družine liberalnih strank Alde, kamor si je pred leti želela priti tudi tedanja stranka ljubljanskega župana Pozitivna Slovenija.Kultura in umetnost sta osrednjega pomena za razvoj družbe, piše v opisu Aldejevijh vrednot. No, župan Robu je v torek pljunil na ta seznam ter se podpisal pod prepoved javnega ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.