Airbaltic vzpostavil direktno povezavo med Ljubljano in Gran Canario

Latvijska družba Airbaltic je danes vzpostavila direktno povezavo z Letališča Jožeta Pučnika na Gran Canario. Leti na ta kanarski otok bodo na voljo vsak petek do začetka aprila, potovanje pa bo trajalo približno pet ur. Nova letalska povezava je druga destinacija prevoznika Airbaltic iz Ljubljane, ki dopolnjuje obstoječa dva tedenska leta v Rigo.

Podpredsednik za upravljanje mreže letov pri Airbalticu Mantas Vrubliauskas je ob vzpostavitvi letalske povezave izrazil veselje, da lahko z uvedbo neposrednih letov na Gran Canario še dodatno razširijo njihovo poslovanje iz Ljubljane. »Nova povezava potnikom ponuja priložnost, da doživijo zlato obalo otoka, vulkansko pokrajino in prijetno podnebje skozi vse leto, hkrati pa ustvarja nove možnosti za obiskovalce iz Španije, da odkrijejo Slovenijo,« so v sporočilu za javnost povzeli njegove besede.

Nova povezava po besedah poslovodne direktorice Fraporta Slovenija Babett Stapel dodatno krepi povezljivost ljubljanskega letališča. »Linija bo potnikom omogočala udoben in enostaven dostop do ene najbolj priljubljenih počitniških destinacij med Slovenci,« je dejala.

Povezava Airbaltica na Gran Canario je zaživela ob podpori spodbud države v okviru javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije kot enega od prvih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh je ob vzpostavitvi povezave dejal, da ministrstvo razpise izvaja kot enega pomembnih ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije, ki se vse bolj krepi. Slovenija je v letu 2025 med 31 evropskimi državami zabeležila znatno izboljšanje letalske povezljivosti, kar je rezultat ciljnih ukrepov vlade za okrepitev mednarodnih povezav.

V letu 2022 so po Rajhovih besedah potniki lahko leteli na 20 destinacij, letos pa lahko letijo na 26 destinacij. Tako je bilo v letu 2022 zabeleženih skupaj 977.316 potnikov, v lanskem letu 2024 pa že 1,44 milijona, kar je skoraj 50 odstotkov več. Do konca letošnjega avgusta so zabeležili že več kot milijon potnikov, kar nakazuje trend, da bodo številke iz leta 2024 presežene, je dejal.

Lete med Ljubljano in Gran Canario bo letalski prevoznik opravljal z letali tipa Airbus A220-300. Poleg tega Airbaltic ponuja brezplačen visokohitrostni internet prek omrežja SpaceX Starlink, ki bo postopoma na voljo v celotni floti, so še sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.