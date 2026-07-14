Airbnb zvišuje provizijo za gostitelje, kaj to pomeni za cene nastanitev

Spletna platforma za oddajanje nastanitev airbnb je že lani v nekaterih državah spremenila način zaračunavanja provizije za posredovanje, najpozneje 13. oktobra pa bo ta novost začela veljati tudi za sobodajalce v Sloveniji in evropskih državah, ki apartmaje, sobe in hiše oddajajo prek omenjene platforme. Kaj to pomeni za najemodajalce in kako bodo to spremembo pri ceni občutili gostje?

Airbnb je stroške svoje storitve pri profesionalnih ponudnikih že zdaj zaračunaval tako, da je celotno 15,5-odstotno provizijo plačal gostitelj, pri neprofesionalnih najemodajalcih pa je bil ta strošek ločen. Tri odstotke je prispeval gostitelj, od 13 do 16 odstotkov pa gost.