  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Obraza Ajdovske deklice ni več

    Podobe Ajdovske deklice na severni steni Prisanka ni več. Videti jo je bilo mogoče ob poti z Vršiča proti Kranjski Gori, pa tudi iz Erjavčeve koče.
    Ajdovska deklica je imela pomembno mesto v zgodovini slovenske kulturne dediščine, v katero se je zapisala tudi z ljudskimi pripovedkami. FOTO: Beti Burger
    Galerija
    R. I.
    24. 4. 2026 | 07:56
    24. 4. 2026 | 09:49
    3:29
    A+A-

    Podobe Ajdovske deklice na severni steni Prisanka ni več. Znamenito, v kamen vklesano podobo deklice z žalostnim obrazom, ki je veljala za eno najlepših naravnih umetnin in je bila ena od znamenitosti, katere pogled so želeli ujeti vsi pohodniki in tisti, ki so se peljali po vijugasti cesti na Vršič, so uničile odkrušene skale. Deklico je bilo mogoče videti tudi iz Erjavčeve koče.

    Ajdovska deklica je imela pomembno mesto v zgodovini slovenske kulturne dediščine, v katero se je zapisala tudi z ljudskimi pripovedkami. Sodeč po zapisu v zbirki slovenskih ljudskih pravljic Babica pripoveduje, ki jih je zbrala Kristina Brenkova, je veljala za dekle velikega srca. Živela je pod previsnimi stenami Prisanka oziroma Prisojnika in vodila popotnike skozi snežne zamete čez Vršič v Trento. V zahvalo so ji popotniki, ko so se vračali, pod Prisankom puščali hrano, je povzela STA.

    Čez Adama na Evo, v Pekel in tudi na Oltar

    Deklica je imela po ljudskih pripovedih prav poseben dar, s katerim je novorojenčkom lahko napovedala usodo. Legenda govori, da naj bi neke noči obiskala planšarico v Trenti, ki je tisto noč rodila sina. Ko je pogledala v njegovo prihodnost, je videla, da bo deček nekoč postal lovec in ustrelil nesmrtnega zlatoroga. Njegove velike rogove bo prodal in prišel do velikega bogastva. Ko so za prerokbo slišale sestre ajdovske deklice, so jo, ker je napovedala smrt svete živali, preklele. Ko se je vrnila domov, je žalostna za vedno okamnela v skali.

    Še druge ajdovske deklice v slovenskih gorah

    Ime ajdovska deklica izhaja iz besede ajd, kar je bila v slovenski mitologiji oznaka za nadnaravno velika bitja oziroma božanstva, kasneje, v času pokristjanjevanja Karantanije, pa je bila to oznaka za pogane oziroma za ljudstva, ki so verovala v tovrstno politeistično mitologijo.

    Najti jo je mogoče tudi v drugih legendah, povezanih s slovenskimi hribi, na primer pri Igli, ki jo lahko vidimo na poti v Logarsko dolino, nima pa povezave s tisto, ki smo jo lahko dolgo opazovali s poti na Vršič. Ljudska pripovedka namreč pravi, da je nekoč v Savinjski dolini živela Ajdovska deklica. Bila je tako velika, da je z eno nogo stala na Raduhi, z drugo na Veži, v Savinji pa je prala perilo. Nekega dne je z iglo šivala srajco. V grobem platnu se je igla zlomila in v jezi jo je vrgla v dolino, kjer se je zapičila v breg ter tam ostala do danes.

    Tudi v cerkljanskih hribih se razprostirata griča, med njima pa dolina, ki jo ljudje imenujejo Pri ajdovskih deklicah. Ajdovska deklica je po ljudskem verovanju živela v hostah Crngroba, legenda o njej se drži tudi Šmarjetne gore. Ajdovska deklica naj bi stala z eno nogo na Šmarjetni gori, z drugo na Šmarni gori in zajemala vodo iz reke Save.

    Več iz teme

    Ajdovska deklicaskalaprisojnikgore

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo