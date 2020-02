Akademiki pozivajo, naj vlade ne prevzame Janša

Podpisniki poziva

Petinsedemdeset uglednih imen iz znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev, se je podpisalo pod poziv, naj vajeti v državi ne prevzame SDS na čelu z Janezom Janšo Vsem podpisnikom je skupna velika državljanska zaskrbljenost nad političnem dogajanjem v Sloveniji.Kot menijo, lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.»Svoje prepričanje utemeljujemo na dosedanji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh.«V pozivu so poudarili, da je takšna koalicija nesprejemljiva zaradi političnih vrednot, ki pomenijo veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi. Nesprejemljiva ekonomsko in socialno, ker želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva. Opozorili so, da je SDS večkrat pokazala, »da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve. Naša država bi postala s takšno koalicijsko vlado edinstvena v Evropski uniji!«Akademiki so še poudarili, da se SDS poslužuje odkrite retorike sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži, »pri čemer uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov«. Pa prepričanju podpisanih pod poziv SDS neposredno pritiska na sodstvo in potvarja zgodovinska dejstva, svojo propagando pa nezakonito financira iz tujih virov, ki so najtesneje povezani z avtoritarno vlado sosednje države, s čimer sta resno ogroženi naša suverenost in finančna neodvisnost.Opozorili so še, da obstoječe stranke, ki želijo sodelovati z Janšo, vodijo lastne politične računice. »Glede na izkušnjo z delovanjem prve in druge Janševe vlade utemeljeno domnevamo, da izogibanje predčasnim volitvam ne bo pripeljalo do večje stabilnosti in razcveta, ampak kvečjemu do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema.«Dodali so še, da je tip politike, kot je Janšev, že prepoznan kot nevaren nacionalizem skrajne desnice.Podpisniki pozivajo »vse razumne dejavnike v politični sferi, da storijo vse za obvarovanje občutljive slovenske demokracije pred grozečo avtoritarno oblastjo«.