V toplejšem delu leta je na cestah več motoristov, posebej na zanje zanimivih cestah ali odsekih, kot je pričujoča med Postojno in Planino. Foto Mavric Pivk/Delo



Priprava na pot

Preventivna akcija za varnost motoristov se začne v ponedeljek.

Policisti bodo posebej aktivni na cestah zanimivih za motoriste.

Mnoga navodila in priporočila že pred začetkom posebnega nadzora.

Letos 260 nesreč motoristov, med njim 10 smrtnih primerov.



Statistika nesreč

Začenja se najtoplejši del leta, v katerem na naših cestah skupaj z avtomobili mnogo bolj kot prej sobivajo še motorji. Tudi zaradi tega se v ponedeljek začenja dvotedenska akcija za večjo varnost motoristov, ki jo vodita Agencija za varnost prometa in policija. Njen cilj je seveda motoriste spodbuditi, da s svojo vožnjo čim bolj pazijo nase, nanje pa tudi drugi vozniki motornih vozil.Prihaja časa, ko so naše ceste najbolj zasedene, to so že dopustniški dnevi, v katerih je krajših ali daljših potovanj še več, v množici motornih vozil pa je več tudi motoristov.za njihovo varnost organizira veliko preventivno akcijo, že pred njenim začetkom pa tudi množico nasvetov in opozoril.Vožnja motorja poleg poznavanja jeklenega konjička, tehnike njegove vožnje ter upoštevanja cestno prometnih predpisov zahteva tudi zelo dobro psihofizično pripravljenost. Po drugi strani motoristi ne smejo pozabiti, da lahko tudi takrat, ko jih sonce najbolj kliče na cesto, lepo in suho vreme prekinejo nevihte ali celo neurja s točo, ki vozne razmere v hipu močno poslabšajo. Na drseči podlagi so motorji še bolj občutljivi kot avtomobili.Na motoriste, ki so zaradi ozke silhuete slabše vidni, morajo po drugi strani paziti tudi vozniki avtomobilov, še posebej, ker jih v hladnejšem delu leta v večjem delu države nimajo okoli sebe in jih preprosto niso vajeni. Avtomobilisti moramo tako še bolj pozorno in vztrajno gledati v vzvratno in stranski ogledali, predvsem pa paziti na t. i. mrtvi kot.Skoraj odveč je poudarjati, kako so nujni so za motociklista ustrezna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice. Najbolje je, da je vse to živih barvah, s katerimi bo bolj opazen. Motorist naj ima med vožnjo tudi vedno prižgane luči.Hitrost vožnje je seveda potrebno prilagoditi razmeram na cesti in upoštevati omejitev hitrosti. Daljših poti ni pametno odpeljati brez odmora, v poletni vročini je potrebno piti dovolj tekočine. Tveganja glede vožnje pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc so zelo visoka, zato je nujno, da na motor ali moped sedejo trezni.Je pa vse te stvari potrebno tudi kontrolirati. Policija bo med napovedano preventivno akcijo izvajala poostren nadzor na tistih cestah, ki so pri motoristih že tradicionalno najbolj priljubljene, a zanje ponekod predstavljajo tudi nevarnost. Npr. po dolini, kjer bodo sodelovali tudi policisti specializirane enote za nadzor prometa.Policija načrtuje tudi skupne nadzore s predstavniki policije sosednjih držav,in, saj k nam prihaja mnogo motoristov iz tujine, zanje pa so pripravili tudi opozorilna navodila v tujem jeziku.Po podatkih policije so bili letos do sredine junija vozniki motorjev in mopedov udeleženi v 260 prometnih nesrečah, kar je za četrtino manj kot lani, vendar pa je bilo v času epidemije tudi mnogo manj prometa. Dve tretjini so jih povzročili sami. Smrtnih primerov je bilo v tem času 10, lani 11. Od 10 umrlih so vozniki motornih koles in mopedov sami povzročili 6 smrtnih prometnih nesreč, 4 pa drugi udeleženci v prometu. V zadnjih petih letih je bilo število prometnih nesreč z udeležbo motorjev in tudi najhujših primerov največje med petkom in nedeljo in sicer v popoldanskem času med 16. in 18. uro ter 14. in 16. uro.