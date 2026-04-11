Akcije, ki usmerjajo energijo v sobivanje in stran od konfliktov

Dajte nam mir, je slogan današnjega dneva za spremembe, ki ga Slovenska filantropija organizira od leta 2010. Pričakujejo približno 14.500 udeležencev, ki se bodo lahko za en dan brez birokracije preizkusili v vlogi prostovoljca. Tokrat je prijavljenih 150 prostovoljskih akcij v 76 krajih, ki bodo potekale od Kopra do Murske Sobote ter od Črnomlja do Jesenic.

Prostovoljske akcije so organizirane v številnih krajih in regijah, da si lahko vsak poišče kakšno v lokalnem okolju in se ji pridruži, je povedal Jaša Rajšek, sodelavec programa prostovoljstvo pri Slovenski filantropiji. »Tako si želimo tudi krepiti povezanost in odpornost skupnosti v lokalnih okoljih ter spodbujati sodelovanje in solidarnost. Prav neformalno prostovoljstvo je namreč po besedah naše predsednice Anice Mikuš Kos lepilo skupnosti.« Največ bo medgeneracijskih dejavnosti, pa tudi čistilnih in ozaveščevalnih akcij.