Akos bo vodil Marko Mišmaš, urad za varovanje tajnih podatkov Blaž Torkar

Vlada je danes z mesta v. d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) razrešila Marka Poharja in na ta položaj po opravljenem javnem natečaju imenovala Marka Mišmaša. Petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil v petek, so sporočili po seji vlade.

Akos je do novembra lani s polnimi pooblastili vodila Tanja Muha, po izteku petletnega mandata pa je bila še pol leta v. d. direktorice agencije. Javni natečaj za direktorja Akosa se je namreč lansko jesen zaključil brez izbora. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v začetku februarja letos objavilo nov razpis, nekaj dni pozneje pa ga je umaknilo in objavilo še enega.

Vlada je nato v začetku maja za v. d. direktorja Akosa imenovala Poharja, in sicer do zaključka javnega natečaja oz. imenovanja direktorja s polnim mandatom. Pohar je kot v. d. direktorja leta 2011 že vodil Agencijo za pošto in elektronske komunikacije RS (Apek), ki se je nato leta 2014 preimenovala v Akos.

Torkar postal vršilec dolžnosti direktorja

Vlada je na današnji seji razrešila Igorja Eršteta z mesta direktorja urada za varovanje tajnih podatkov. Eršte je namreč vlado konec maja obvestil, da s položaja odstopa. Na njegov položaj je kot vršilca dolžnosti direktorja imenovala Blaža Torkarja, je v sporočilu za javnost po seji vlade navedel generalni sekretariat vlade.

Torkar je diplomiral na fakulteti za družbene vede ter končal doktorski študij sodobne zgodovine na Univerzi na Primorskem. Je predavatelj vojaške zgodovine, zgodovine vojskovanja in vsebin strategije na Centru vojaških šol Slovenske vojske ter predavatelj zgodovine Balkana in Evropske sodobne zgodovine 20. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi gostujoči profesor na češki obrambni akademiji Brno, so dodali na generalnem sekretariatu.

Generalna sekretarka vlade je vladi predlagala, da se Torkarja za vršilca dolžnosti direktorja urada za varovanje tajnih podatkov imenuje s 13. junijem, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 12. decembra letos.