Akos pod drobnogledom šestih resorjev

Minister za javno upravo Rudi Medved: »Našli smo elemente za nadaljevanje postopka.« FOTO: Leon Vidic/Delo

Ljubljana – Lanski »kadrovski zaplet« na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) je dobil nadaljevanje. Ker so po besedah ministra za javno upravo Rudija Medveda v dopolnjenem predlogu sveta Akosa za razrešitev njegove direktorice Tanje Muha našli »elemente za nadaljevanje postopka«, je vlada na današnji seji zaradi dvoma o zakonitosti delovanja Akosa zadevo poslala v medresorsko obravnavo oziroma skrben pregled. Delovanje Akosa bo preverjalo šest resorjev: poleg Medvedovega še ministrstva za kulturo, za infrastrukturo, za gospodarski razvoj in tehnologijo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za finance.Poročila z ugotovitvami o zakonitosti delovanja agencije in spoštovanja predpisov morajo MJU oddati v dveh mesecih, skupno poročilo pa bo znano predvidoma maja. »Težko rečem, da bo to zadoščalo za razrešitev direktorice,« meni Medved, a dvom o strokovnosti in vodenju Akosa ostaja.