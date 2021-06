Aktualno stanje glede epidemije

V sredo so opravili 3030 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 195 okužb, pozitivnih je bilo torej 6,4 odstotka vseh opravljenih PCR-testov, je sporočila vlada. V bolnišnicah se zdravi 172 covidnih bolnikov, od tega jih 49 potrebuje intenzivno zdravljenje. V sredo je umrl en covidni bolnik. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom znaša 201, kar je 11 manj kot dan prej.Vlada pretresa epidemiološke ukrepe. Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je za STA pojasnila, da bodo v skupini predlagali konec epidemije, skladno s tem se bodo sprostili nekateri ukrepi. Glede na visoko pojavnost okužb pa skupina ob koncu epidemije še ne bo predlagala sprostitve vseh ukrepov.Konec epidemije je zgolj administrativen ukrep, je za STA pojasnila Logarjeva. Pri tem je opozorila na izkušnjo lanskega leta, ko je s koncem epidemije prenehala veljati tudi večina zajezitvenih ukrepov. Kljub temu da je bila situacija v državi takrat bistveno boljša, kot je danes, je prehitro sproščanje ukrepov po njenem mnenju vodilo do ponovnega večanja števila okužb. Ob neprevidnosti bi se nam to lahko zgodilo tudi zdaj.Svetovalna skupina bo zato predlagala, da določeni ukrepi še vedno ostanejo veljavni, sprostitev vseh ukrepov pa bi vladi lahko predlagali, ko bo Slovenija v evropskih zelenih številkah, torej ko bo 14-dnevna pojavnost manj kot 25 na 100.000 prebivalcev.Po torkovih podatkih 14-dnevna incidenca v Sloveniji znaša 162 na 100.000 prebivalcev. To nas po merilih Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) uvršča v rdečo fazo.Slovenija bi lahko v oranžno fazo po evropskem semaforju, ki predvideva 14-dnevno pojavnost do 150 okužb na 100.000 prebivalcev, prešla sredi junija, v zeleno pa v prvi polovici avgusta, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS).