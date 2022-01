Aktivacija Roberta Goloba lahko Kulu koristi

V nadaljevanju preberite:

Prihod Roberta Goloba na politični parket leve sredine, ki ga za zdaj s povolilnim dogovorom obvladuje četverček strank Koalicije ustavnega loka (Kul), ni povzročil preveč vznemirjenja, ker je še vedno preveč odprtih neznank, kakšen bo njegov politični angažma. Sogovorniki iz vrst opozicije pa se tudi sprašujejo, ali ni njegova javnomnenjska podoba preveč napihnjena in kaj se bo z njo dogajalo do parlamentarnih volitev, do katerih je še veliko časa.

»V sporazumu štirih opozicijskih strank je jasno zapisano, s kom bomo sodelovali – gre za tri četrtine slovenske politike. Če bo ustanovljena kakšna stranka s podobnimi vrednotami, kot jih imamo mi, se bomo gotovo pripravljeni pogovarjati o sodelovanju,« se je na Goloba in njegove ambicije odzval predsednik LMŠ Marjan Šarec.