»Razumemo skrbi kmetov, a izredni odstrel njihovih težav ne bo rešil«

V Ljubljani so konec aprila protestirali kmetje , češ da država ne zaščiti njihove živine pred napadi zveri, danes so se na shodu proti odstrelu zveri zbrali tudi aktivisti za pravice živali.Na shodu so uprizorili poboj zveri, zbrali pa so se pred ministrstvom za okolje in prostor.Aktivisti pravijo, da razumejo skrbi kmetov, toda obenem so prepričani, da izredni odstrel zveri ne bo rešil njihovih težav. Trdijo celo, da se bo z odstrelom zveri povečalo število srnjadi, ki bo začela zahajati na polja, kar bo znova škodovalo kmetom.