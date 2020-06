Aktualno stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Število novih okužb še naprej upada

Od jutri prosto gibanje znotraj Italije, kdaj odprte meje?

Sodeč po gostih bo dopoldanska vladna tiskovna konferenca segla onkraj slovenske zahodne meje, k soočanju z epidemijo covida-19 v Italiji, ki jo je epidemija izjemno prizadela. Bila je prvi evropski epicenter okužb, tamkajšnje razmere in tamkajšnji prvi ukrepi so ob začetku epidemije na možne razsežnosti opozorile ostale evropske države.Gosta vladnega govorcasta novi predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), iz Italije pa njegova kolegicaiz Istituta Superiore di Sanità, tj. Višjega inštituta za zdravje, ki deluje v okviru rimskega ministrstva za zdravje. Riccardijeva je na delovnem obisku v Ljubljani.Sodelovanje med slovenskim NIJZ in italijanskim inštitutom je dobro in glede skorajšnjega odpiranja meja med obema državama tudi ključno, je uvodoma povedal Kacin. Dr. Fafangel je ocenil, da je sedanja epidemiološka situacija v Evropi bolj enotna.Omenil je dva nova primera v Sloveniji, odkrita včeraj zvečer. Prvi primer je bil v Ljubljani, drugi v Mariboru. Sklepajo na manjši družinski prenos v družini. Po usklajeni poti iščejo kontakte v družini, šoli in na delovnem mestu. Predlagali bodo karantene. Tako bodo delovali tudi ob nadajnih primerih, ki bodo še odkriti.Epidemiološka situacija v Sloveniji je sicer še vedno odlična, meni. Na NIJZ podajajo ocene o podobnosti epidemioloških slik v sosednjih državah. Glede tega je situacija v EU ugodna, meni. V to fazo vstopa tudi Italija. Po zadnjih podatkih podatkih je situacija v nekaterih provincah primerljiva s slovensko.Dr. Flavia Riccardo je glede epidemiološke slike Italije povedala, da je virus krožil že tedne pred prvim odkritjem februarja. Hitro so uveljavili varovalne ukrepe in zmanjšali prenose okužb. 20. marca se je vrednost koeficienta prenosa okužb zmanjšala pod število 1. Sedaj so v fazi postopnega odpiranja dejavnosti. Doslej ta odpiranja na epidemiološka krivuljo ni vplivalo. Kazalnik okužb ostaja po njenem mnenju nizek.Nenadzorovanega prenosa med regijami sedaj ni, je prepričana. Za to je zaslužna uveljavitev tako lokalnih kot državnih ukrepov.V Italiji so po včerajšnjih podatkih tamkajšnje civilne zaščite zabeležili 178 novih okužb, kar je bilo najmanj po 26. februarju ob začetku epidemije. V najbolj ogroženi Lombardiji je bilo 50 novih okužb. Na območju cele države je umrlo še 60 obolelih, 424 jih je potrebovalo intenzivno nego. Skupno je hospitaliziranih še 6.099 bolnikov.V sosednji Furlaniji - Julijski krajini, denimo, število aktivno okuženih ocenjujejo na 335. Včeraj so tam potrdili eno novo okužbo na območju Vidma in dve smrtni žrtvi, po eno na območjih Trsta in Pordenona.Italija je sicer napovedala, da bo jutri spet omogočila prosto gibanje med italijanskimi deželami in da bo odprla meje za državljane iz držav schengenskega območja in Velike Britanije . Zunanja ministra Slovenije in Italijeinse bosta o odpravi omejitev za Italijane pri vstopu v Slovenijo pogovarjala v soboto.Zaradi različnih ukrepov posameznih evropskih držav in tudi pogajanj o skupni odpravi mejne kontrole 15. junija sicer ni mogoče napovedovati, ali bomo slovenski državljani lahko jutri že brez omejitev vstopali v Italijo.