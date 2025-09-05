Aktualni ukrepi za obvladovanje bolezni modrikastega jezika

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na novinarski koneferenci razpravlja o aktualnih ukrepih za obvladovanje bolezni modrikastega jezika (BTV), ki prizadene predvsem prežvekovalce, zlasti ovce, govedo, koze in divjad.

Na novinarski konferenci sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu Maša Žagar, generalna direktorica Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta Matjaž Ocepek in poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, so še sporočili z ministrstva.

Po potrditvi BTV v reji drobnice sredi julija 2025 je bila bolezen do 3. septembra 2025 potrjena v 73 obratih (49 obratov z drobnico, 24 obratov z govedom), je zapisano na vladni strani RS. Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije.

Več v nadaljevanju.