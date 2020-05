Hospitaliziranih le še osem bolnikov s covidom

Pri zagovorniku načela enakosti so po uradni dolžnosti začeli postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19 prebolevali v domovih za starejše občane.

Ljubljana – Bolezni covid-19 smo v Sloveniji pošteno pristrigli krila. V zadnjem tednu so bili odkriti le trije na novo okuženi , število hospitaliziranih zaradi novega koronavirusa vztrajno upada, zato so se na kliniki Golnik odločili zapreti oddelek za covid-19. Obolele bodo tako sprejemali le še na ljubljanski infekcijski klinik in v mariborskem UKC. Včeraj sta bili odkriti dve novi okužbi. Danes imamo le še osem bolnikov s covidom-19, od tega le še dva na intenzivni negi.Več o aktualnem dogajanju so na današnji tiskovni konferenci povedli minister za zdravje, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje prof. dr.ter direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije Golnik dr.Na vprašanja so odgovarjali tudi strokovni direktor SB Celje in koordinator za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih za območje celjske regije mag., mag., državna koordinatorica razvoja paliativne oskrbe, vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije na generalni policijski upraviter vladni govorecMinister za zdravje Tomaž Gantar je povedal, da so pri spopadanju z epidemijo dosegli nadpovprečne rezultate, žal pa mu je, da se pojavljajo dvomi pri oskrbi starejših v domovih za starejše (DSO). Od 1800 oskbovancev je bilo okuženih le 1,7 odstotka, je izpostavil minister. V 90 odstotkih domov za starejše okužb ni bilo, je dejala Mateja Ribič. To po njenem pomeni, da so ukrepi za preprečevanje okužb, dosegli svoj namen. Več težav pri obvladovanju okužb so imeli v Metliki in v Šmarju, a minister verjame, da so jih znotraj strokovnih ekip reševali na optimalen način. Sejanje nemira glede dogajanja in obravnave v DSO se mu zdineupravičena in krivična do vseh zdravstvenih delavcev, ki so se v domovih izredno trudili.Bolezen ogroža starostnike, je dejala Beovićeva in izrazila kritiko do tolmačenja številk, ki se v javnosti prikazujejo na način, da je bilo v DSO za starostnike slabo poskrbljeno. Zato pri njih in pri njihovih svojcih prihaja do nepotrebnih stisk, je poudarila.Po njenem moramo vedeti, da je zdravljenje v bolnišnici v vsakem primeru od otroške dobe do pozne starosti smiselno takrat, ko lahko v bolnišnici nudijo zdravljenje, ki ga bolnik doma ne more biti deležen, pa ga zaradi svoje bolezni seveda potrebuje, da ima t. i. indikacijo. Poleg tega je treba vedeti še, da za bolezen covid-19 nimamo nekega uspešnega specifičnega zdravljenja, ki bi zmanjšalo bolezen, izboljšalo preživetje. In tega zdravljenja nimamo niti zunaj bolnišnice niti v bolnišnici, je dejala Beovićeva.»Pri mnogih bolnikih s covidom-19 sprejem v bolnišnico ni potreben, ne glede na to, ali so starostniki ali so mlajši ljudje, saj bolezen v veliki meri poteka dovolj blago. Soočati pa se moramo, če govorimo o domovih, tudi z žalostnim, ampak življenjskim dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci naših domov za starostnike, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z virusom, ni smiselno. V bolnišnico takih stanovalcev ne premeščamo tudi v primeru drugih okužb, ki se pogosto pojavijo ob koncu življenja.«Premešča pa se vse tiste, ki lahko v bolnišnici pridobijo z intenzivnim podpornim zdravljenjem ali z umetnim predihavanjem. V tem primeru, če je bilo tako zdravljenje indicirano, je vsekakor potrebna premestitev v bolnišnico, je izpostavila vodja strokovne ekipe na ministrstvu. Ob odločitvi, ali bo bolnik premeščen v bolnišnico oziroma ga bodo tam sprejeli, pa obstaja tudi tveganje, ki ga zdravljenje v bolnišnici prinaša. Številni starostniki so po premestitvi v bolnišnico psihično zelo hitro spremenijo, ker se težje prilagajajo tujemu okolju in to je zanje lahko hitro usodno.Zato je Beovićeva dejala, da mora biti taka odločitev skrbno pretehtana, če vedo, da v bolnišnici ne bodo mogli nuditi nečesa, kar bo na bolnikovo zdravje in preživetje pozitivno vplivalo.Za celostno razumevanje, zlasti številk, je infektologinja povedala, da je v domovih v Sloveniji do 20. maja letos umrlo 52 odstotkov vseh umrlih v državi, dodatnih 29 odstotkov so prispevale smrti stanovalcev domov, ki so umrli v bolnišnici. »Primerjave teh podatkov s tujino so težavne, ker ponekod ni jasno, ali se podatki nanašajo na umrle stanovalce v celoti na umrle v domovih. Konkretno za Francijo – Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni izrecno navaja, da je od 13.500 umrlih stanovalcev v socialno varstvenih zavodih, od teh umrlo 9500 v zavodih, v bolnišnicah pa dobrih 3000 ljudi. Kar pomeni, da je v Franciji od vseh umrlih stanovalcev v domovih 25 odstotkov umrlo v bolnišnici. V Sloveniji tak preračun pokaže, da je v bolnišnici umrlo 36 odstotkov vseh umrlih stanovalcev, kar seveda kaže, da je bil naš prag za premeščanje stanovalcev domov zaradi covida-19 v bolnišnice nižji kot konkretno v Franciji. Med stanovalci domov za starejše v Sloveniji je bila smrtnost v celoti 26-odstotna. Med tistimi, ki so bili premeščeni v bolnišnico, pa 57-odstotna. Kar govori v prid temu, da kljub vsemu trudu bolnikom v bolnišnici ni bilo možno pomagati.«Dobrih primerjav z tujino za zdaj še nimamo, obstajajo posamezna poročila. V domu v Seattlu je umrlo 34 % okuženih stanovalcev, v mešanih domovih v Franciji, ki vključujejo tudi mladino s posebnimi potrebami, je umrlo 17 % okuženih, v Nemčiji 20 %, na Švedskem 30 %, Irska poroča celo o 55 %. Na vsak način, te številke nikjer niso spodbudne, gre za veliko število starostnikov, ki je v tem prvem valu epidemije covid-19, po svetu umrlo.Po besedah Beovićeve smo lahko kljub žalostni statistiki zadovoljni, da smo z velikimi napori epidemijo v domovih umirili: »Največji problem sta na začetku predstavljala dva domova, v katerih smo bili z vsemi ukrepi enostavno premalo hitri. Pozneje se je situacija v številnih domovih dobro uredila, zato si predstavljamo, da smo tako rešili tudi v slovenskem merilu kar precej življenj.«Prvi dom v katerega je udarila okužba je bil dom v Metliki. Strokovnjaki iz Golnika so tam opravil bris vseh stanovalcev in zaposlenih. Ob tem so opazili, da so domovi bolj bivališča. Zato so se od samega začetka prizadevali, da v domove pride dovolj zaščitne opreme in se za uspešno spopadanje z virusom primerno izobrazi osebje. In prav ta dom je bil uspešen v obvladovanju okužb, je opisal Aleš Rozman.V SB Celje so obravnavali 54 pacientov, od tega je bilo 27 oskrbovancev doma starejših iz Šmarja pri Jelšah. Skupaj je bilo v omenjenem domu okuženih 124 stanovalcev, 86 jih je okužbo prebolelo. Skoraj 80 odstovkov vseh dokazano okuženih v domu v Šmarjah je okužbo prebolelo tam.V času epidemije covid-19 so življenjsko pot zaključili številni državljani Slovenije, ki sočasno niso bili okuženi s to boleznijo in Matejo Lopuh boli, da se na svojce nekako pozablja. V primeru okužbe s covidom se soočamo tudi z boleznijo, ki je zaenkrat vzročno ne moremo pozdraviti. Določeni bolniki ne želijo bolnišničnega zdravljenja, je izpostavila: »Včasih je zmotno razmišljanje, da bolnik nima pravice odkloniti bolnišničnega zdravljenja. Pa to pravico vendarle ima in jo moramo upoštevati.«Vedno pa upoštevajo tudi željo bolnika, kadar o svoji bolezni ne želi vedeti. Določeni bolniki živijo lažje, če se s svojo boleznijo ne ukvarjajo. To je treba spoštovati, je dodala Lopuhova.