Prvi dan si je aplikacijo naložilo 4982 uporabnikov

»Aplikacija nima podatkov o vaši lokaciji«



Uporaba aplikacije prostovoljna

Od včeraj je za mobitele, ki jih poganja operacijski sistem android, verzija 6 ali novejša, v digitalni trgovini na voljo dolgo napovedovana slovenska aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi #ostanizdrav . Uporabnikom Appla bo aplikacija na voljo do konca avgusta, saj tehnološki gigant njeno ustreznost – enako je storil Google – še preverja.Aplikacija je tema današnje vladne novinarske konference, na kateri sodelujeta minister za javno upravoin govorecKacin je zatrdil, da si je sam na službeni mobilni telefon že naložil aplikacijo. Od včeraj od 16. ure do danes do 13. ure si je aplikacijo sicer naložilo 4982 uporabnikov. Minister Koritnik je nato tudi predstavil, kako si na operacijskem sistemu android ustrezno naložite aplikacijo #ostanizdrav.»Ne gre za nikakršno sledenje, saj aplikacija nima podatkov o vaši lokaciji, imeniku ali kakršnih drugih podatkih na telefonu, da bi lahko odkril identiteto uporabnika. Koda se bo širila med telefoni samo na podlagi bluetooth signala in časa trajanja srečanja, zraven pa ne bo sledenja nobeni lokaciji. Namen je, da sledimo stike, ko še nismo okuženi,« razlaga minister.Koritnik ob tem ne izključuje uvedbe obvezne aplikacije #ostanizdrav, kar bo odvisno od razširjenja virusa. »Kdor je okužen, bo od zdravnika dobil posebno kodo, ki jo bo moral vpisati v sistem. Koda bo veljavna eno uro, nato bo moral zaprositi za novo, če je ne bo vnesel. Vdor v sistem, da bi nekdo namerno vpisal, da je okužen, čeprav ni, skorajda ni mogoč,« poudarja Koritnik.Kljub sprejeti zakonodaji, ki predvideva obveznost, bo uporaba mobilne aplikacije prostovoljna. Da je to le – kot je dejal vodja centra za nalezljive bolezni– košček v sestavljanki skupaj z drugimi ukrepi in da je epidemiološko delo še naprej ključno, kažejo tudi poročila iz Nemčije. Tam si je aplikacijo, ki jo je Slovenija le prilagodila, doslej naložilo okoli 16,5 milijona ljudi oziroma okoli 20 odstotkov prebivalstva, kar še zdaleč ni dovolj, da bi prekinili širjenje okužbe.Čeprav je na najvišji ravni kar nekaj časa potekala debata, ali bodo imeli uporabniki, ki bodo dobili anonimno obvestilo o nevarnem stiku, tudi možnost testiranja, se epidemiologom to ni zdela najboljša možnost. Takojšnje testiranje bi namreč lahko vodilo v občutek lažne varnosti.Morebitno opozorilo mobilne aplikacije naj bi služilo percepciji nevarnosti in previdnejšemu ravnanju posameznika. Informacije in pomoč pri namestitvi mobilne aplikacije lahko posamezniki dobijo tudi na centru za pomoč (080 1787), ki deluje od danes.