FOTO:Več imamo lokalnih prenosov okužb, uvoženih je manj

Nove okužbe povsod z izjemo Goriške

Število novih okužb s koronavirusom v Sloveniji je po zadnjih podatkih znova zraslo. Včeraj so potrdili 42 novih okužb, je sporočila vlada. Za boleznijo covid-19 ni umrl nihče, a je ena oseba znova na intenzivni negi.Značilnost zadnjega obdobja je, da znova prevladujejo lokalni prenosi, uvoženih okužb pa je manj. Več je tudi okuženih iz nekaj starejših starostnih skupin kot doslej.Uvodoma je povedala, da znakov umirjanja širjenja okužb v Sloveniji še ni mogoče zaznati. Okužbe ostajajo razpršene, 42 evidentiranih včeraj se nanaša na vse regije, izjema je le Goriška. V številnih občinah so odkrili po en primer ali dva, več le v večjih mestih. V Celju in Mariboru po pet, v Ljubljani štiri.Še pred tedni so v Sloveniji prevladovali uvoženi primeri. Med najnovejšimi evidentiranimi okužbami je zaenkrat raziskanih importov le šest, medtem ko je lokalnih prenosov 22. Več kot polovica od 42 nazadnje ugotovljenih okužb se nanaša na ljudi, ki so že bili v karanteni, zaradi česar upajo, da bo prenosov manj.Od zadnjih šestih potrjenih okužb iz tujine sta bila dva primera iz Hrvaške in Kosova, po eden pa iz Avstrije in Bosne in Hercegovine. Hrvaška, ki je bila med 22 uvoženimi primeri, odkritimi v zadnjem tednu, zastopana s 14 primeri, v zadnjih dnevih več ne prevladuje,Največ okuženih je še vedno iz starostne kategorije od 25 do 34 let, a jih je več tudi iz naslednjih dveh starostnih skupin, tako da je sedaj največ obolelih starih med 25 in 54 leti. Trenutno je sicer po državi aktivnih 423 okužb. Daleč največ jih je v Ljubljani, in sicer 83, v Celju jih je 29, v Mariboru in Novem mestu po 16, v Grosupljem 11. Vsaj kakšno aktivno okužbo beležijo v polovici slovenskih občin.