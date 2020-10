FOTO:Kacin: Slabšanje razmer nas zelo skrbi

Na vladni novinarski konferenci je ob Jelku Kacinu sodeloval direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik dr. Aleš Rozman. Njune izjave si lahko ogledate v videu.

Okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji so v izrazitem vzponu. Tako strmega dviga krivulje novih okužb še nismo doživeli.Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj do 24. ure evidentirali 356 novih primerov, kar je daleč največ od začetka epidemije spomladi . Prejšnji rekord s 1. oktobra je znašal 239 novih okužb.Nekatere ukrepe bo vlada sprejela danes, nekatere jutri, je uvodoma napovedal Kacin. »Slabšanje razmer nas zelo skrbi,« je poudaril in dodal, da bo z rastjo okužb gotovo raslo tudi število oseb, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravje. Nekateri tudi intenzivno. Dvotedenska incidenca za Slovenijo je danes že 116,02.Upoštevanje zaščitnih ukrepov predstavlja minimalno obliko solidarnosti, ki jo lahko vsak izkaže do ranljivih skupin, je povedal. Po drugi strani je navedel, da na Koroškem, kjer je trenutno žarišče okužb, še vedno potekajo poroke z, denimo, 150 svati.Dr. Rozman je opozoril na strmo rast števila hospitaliziranih bolnikov. Trenutno je preseženih 70 odstotkov bolnišničnih kapacitet, zmanjkuje le postelj pa tudi kadra. Pred nami je vnovično zapiranje drugih programov in daljšanje čakalnih vrst, je napovedal. V nekaj tednih lahko ostanemo brez mnogih zdravstvenih delavcev, bodisi zaradi okužb bodisi zaradi karantene.Domove starejših občanov je pozval, da začnejo pripravljati rdeče cone, saj po njegovem prepričanju v bolnišnicah ne bo več kapacitet za tovrstne namene.Čez dva tedna bi potrebovali 200 bolniških postelj. Če se epidemija ne bo umirila, konec meseca celo 400 in težko si je zamisliti, kako bi zdravstveni sistem ob tem deloval, je opozoril. Upa, da bo odgovornost ljudi krivuljo le obrnila navzdol, kar pa je mogoče šele v času dveh tednov. »Vstopamo v zelo nevarno območje stabilnosti zdravstvenega sistema,« je povedal.Izvori okužb so o Rozmanovih besedah še vedno predvsem zasebne zabave pa tudi delovne organizacije, v katerih slabo poskrbijo za zaščito.Z zdravstvenim ministrstvom so se dogovorili o centralnem zagotavljanju podatkov o prostih posteljah. Prizadevali si bodo, da bo vsak oboleli hospitaliziran čim bližje domu. V igri za centralno bolnišnico je bolnišnica v Topolščici, a natančnih podatkov o tamkajšnjem številu postelj ali zdravstvenega osebja še ni. Če bo usposobljena že čez, denimo, dva tedna, Rozman ni mogel napovedati.