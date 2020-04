Včeraj dve novi smrti, okuženih 1021 ljudi

Nov teden prinaša nova soočanja s situacijo z okužbami in razširjenostjo bolezni covid-19. Vlada je tvitnila nove podatke o stanju pandemije v Sloveniji.Do včeraj opolnoči sta življenje izgubili še dve osebi, s čimer se je število smrti povzpelo na že 30. Število okužb je preseglo število 1000 in znaša 1021. Novih evidentiranih okužb je bilo včeraj 24, testiranj je bilo manj kot običajno, 489. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 114 ljudi, od tega 30 na intenzivnih oddelkih.Tokratni gost dopoldanske vladne izjave v času, ki ga zaznamujejo tudi nesoglasja med vlado in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter menjave v slednjem, je bil predstojnik območne enote NIJZ v Kopru, v preteklosti znan po angažmaju v boju proti drogam . Kot vselej, je bil znova prisoten vladni govorec, prenos je prvič potekal iz ljubljanskega Cankarjevega doma.»Na NIJZ dela veliko dobrih strokovnjakov, a nimajo dovoljenja za nastope v medijih,« je uvodoma povedal Krek in dodal, da ga je k nastopu neposredno povabil Kacin. Ponovil je krilatico, da virus nima niti nog niti kril, sam se ne more širiti. Širimo ga lahko le ljudje z neprimernim vedenjem.Krek sodi med zdravstvene delavce, ki uporabo zaščitnih mask, ki medicinsko osebje in WHO tudi razdvaja, priporočajo. Opozoril je, da so nekateri na NIJZ že 20. februarja opozarjali, da so maske potrebne.Ponovil je znana dejstva, da ne umirajo le ljudje z visoko starostjo, pač pa vsi, med nastopom pa postregel tudi z nizom primerjalnih številk, krivulj in grafik. Med drugim tudi s podatkom, da bi brez uveljavitve ukrepov po nekaterih ocenah pandemija v Sloveniji dosegla okoli 480.000 ljudi in povzročila okoli 90.000 smrti. Tudi sam je opozoril, da je potrebno potek epidemije upočasniti in tako omogočiti ustrezno delovanje zdravstvenega sistema.Če se bomo držali ukrepov, bomo kmalu prišli do znižanja okužb, a je ravnotežje zelo krhko, je dodal. Če bi bil slovenski scenarij podoben tistemu v Lombardiji, bi imeli že okoli 800 smrti. Za obmejna področja na zahodu Slovenije je povedal, da so bili na Primorskem dostopni italijanski televizijski programi in z njimi neposredne informcije o dogajanju v Italiji, ki jih je bilo v notranjosti Slovenije manj. Primorci so imeli o covidu-19 in potrebnosti ukrepov jasnejšo predstavo.Na vprašanje o starostni strukturi ljudi, ki so v Sloveniji doslej umrli, ni podal konkretnejših podatkov.Tudi Kacin je opozoril, da pandemija v Sloveniji po mnenju strokovnjakov prehaja v odločilno fazo in da bo mogoče uspešnost ukrepov kmalu oceniti. Zagotovil je, da v Sloveniji reagentov oziroma testerjev ne primanjkuje, zaloga omogoča izvajanje ustreznih testiranj oziroma brisov. Med drugim je povedal še, da v domu starejših občanov v Šmarju pri Jelšah ni necertificirane medicinske opreme.