FOTO:Kadrovska in prostorska stiska ne dopuščata vrnitve vseh učencev v šole

Preberite tudi: Za dve šoli učencev pri pouku na daljavo ni sodelovalo

Vikend je za nami, na prvi dopoldanski vladni tiskovni konferenci se bodo sodeč po napovedih vrnili k tistemu, kar je govorecnapovedal že v petek. Namreč k osnovnemu šolstvu.Ob šolske klopi so v novih razmerah prvi sedli učenci prve triade, danes se v šole vračajo devetošolci, prav tako danes pa naj bi bilo več znanega tudi o morebitni vrnitvi ostalih učencev. Med učenci od 4. do 8. razreda so se namreč v šole vrnili le tisti z učnimi težavami oziroma negativnimi ocenami.Nekateri so kot možen datum vrnitve teh šolarjev napovedali 1. junij. Kacinova gosta sta direktor Zavoda RS za šolstvoin novi predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)Kot je uvodoma povedal dr. Logaj, je v Sloveniji v vrtce, osnovne in srednje šole vključenih okoli 260.000 otrok in dijakov. V vrtce se je vrnilo 56 odstotkov prijavljenih otrok. 38.000 jih je ostalo v varstvu doma.Večina šol se je dobro pripravila, meni. Se pa glede priporočil NIJZ pojavljajo nekateri problemi pri izvedbi razširjenega programa, predvsem glede kadrov in prihajanja učencev. Prvi rezultati izobraževanja na daljavo Zavoda za šolstvo bodo znani konec junija in bodo izhodišče za delo v novem šolskem letu ter za načrtovanje aktivnosti usposabljanja strokovnih delavcev.V šole se je sicer zaenkrat vrnilo 110.000 vrtčevskih otrok, šolarjev in dijakov, 150.000 jih je še doma, je povedal. O tem, ali se bodo vsi učenci vrnili v šole še pred iztekom šolskega leta, ni govoril. Na novinarsko vprašanje o tem je odgovoril, da so šole pripravljene in bi lahko te učence sprejeli v nekaj dneh, a je ta odločitev odvisna od zdravstvene stroke. Delo v skupinah, ki bi bile manjše od trenutno obstoječih oddelkov, je sicer nemogoče, ker kadra in prostora ni dovolj, je pojasnil.Na zavodu pričakujejo, da bo odločitev o vrnitvi vseh učencev v šole padla »danes, jutri ali pojutrišnjem«.Kakšne bodo šole? Da za novo šolsko leto že pripravljajo različne scenarije, je povedal državni sekretar na ministrstvu za šolstvo: »Lahko, da bomo šli v šole z zdravstvenovarstvenimi omejitvami ali da bo uveden hibriden način dela – delno na daljavo, delno v šoli.«Profesor za didaktiko na Filofofski fakulteti v Ljubljanije na spletni okrogli mizi ponovil še vedno neodgovorjena vprašanja: »Ni jasno, katere rešitve so bile preigrane, ko je šlo za odločanje o tem, koliko in kateri otroci se bodo vrnili v šole, v čem je poanta vračanja 9. razredov od 25. maja dalje in ostajanja otrok od 4. do 8. razreda doma. Ministrstvo sicer trdi, da je bila stroka vključena v nastajanje priporočil in ukrepov, ampak nekih prepričljivih odgovorov, kako je bila ta skupina strokovno sestavljena, nismo dobili.«