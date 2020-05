FOTO:Za letošnjo maturo prijavljenih 15.567 dijakov

V soboto se bodo mnogi slovenski dijaki, ki se v času epidemije novega koronavirusa poslavljajo od srednješolskega šolanja, potili ob pisanju splošne in poklicne mature. Začeli bodo s pisnim izpitom iz angleščine, esej iz materinščine bo sledil v ponedeljek. Njihove priprave so zaradi epidemije potekale drugače kot običajno, v obliki pouka na daljavo, v šolske klopi pa so se lahko vrnili 18. maja. Današnji gost vladne novinarske konference inje direktor Državnega izpitnega centra, ki bo po pričakovanjih predstavil letošnji potek mature.Kot je uvodoma povedal Zupanc, je letos za maturo prijavljenih 15.567 dijakov. Od teh 6.078 za splošno, 9.489 za poklicno. Vsebinsko so posegli v praktične dele splošne mature. Maturantje se bodo zaradi utemeljenih razlogov s spomladanskih rokov mature tudi odjavili, opravili pa jo bodo jeseni. Štelo se bo, kot da so jo opravili spomladi.Nekateri so zaradi epidemije pozvali, naj obe maturi zaradi spremenjenih razmer odpovedo, a se je kasneje pokazalo, da sta si stroka in dijaki, kot je povedala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, enotni, da maturo letos izvedejo.Koledar opravljanja posameznih izpitov je skoraj nespremenjen, razen eseja. Tudi šolsko leto se je za dijake četrtih letnikov zaključilo po prvotnem načrtu, 22. maja. Pisni izpit iz matematike bo 6. junija, preizkusi iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali do 12. junija.Tudi vse ustne izpite bodo maturanti opravljali v prvotno predvidenih rokih, to je od 15. do 23. junija pri splošni in od 13. do 23. junija pri poklicni maturi. Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija. Istega dne bodo lahko od 7. ure dalje pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.