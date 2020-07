FOTO:Aktualno stanje epidemije covida-19 v Sloveniji

Preberite še: Včeraj v Sloveniji 19 novih okužb

Novosti pri izdajanju odločb o karanteni

FOTO: Leon Vidic/Delo

Hrvaška ostaja rumena, Črna gora pristala na rdečem seznamu

Po najnovejših podatkih je bilo včeraj do 24. ure na območju Slovenije 19 novih okužb . Prav toliko so jih evidentirali tudi v torek in sredo, rast okužb je zadnje tri dni neobičajno konstantna.Včeraj so opravili 1012 testiranji, v bolnišnicah je bilo hospitaliziranih 19 obolelih, eden med njimi na intenzivni negi. Umrl ni nihče.Na današnji vladni novinarski konferenci sta napovedana govorec za covid-19in notranji ministerVlada je na včerajšnji dopisni seji izdala nov odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, bodo lahko tako od 20. julija v Slovenijo vstopale na kateremkoli mejnem prehodu, ne le ne omejenem številu, za vročanje odločb o karanteni – tudi v notranjosti države – pa bodo odslej skrbeli policisti.Izdaja in vročanje odločb o karanteni bosta po novem potekala tako, da bo policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzel podatke za izdajo odločbe in jih posredoval predstavniku ministrstva za zdravje. Ta bo poskrbel za izdajo odločbe in jo vrnil policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa bo policist odločbo o karanteni vročil osebi in ji zatem dovolil vstop v državo.V skladu z včerajšnjo odločitvijo vlade sta od danes na rdečem seznamu držav s poslabšanih epidemiološkim statusom po novem tudi Črna gora in Luksemburg, na zelenem pa med drugim Poljska in Združeno kraljestvo. Hrvaška ostaja na rumenem seznamu.Na prvem so države z najneugodnejšo epidemiološko sliko, na vmesnem zmerno nevarna območja, na zelenem pa varne države s številom aktvnih okužb pod 10 na 100.000 prebivacev.Vlada je dodala tudi novo izjemo za prehajanje meje brez karantene iz držav, ki niso na zelenem seznamu. Izjemoma lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene vstopi tudi predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče.Minister za javno upravoje včeraj podpisal tudi pogodbo , predstavnikom podjetja RSteam, katero bo prilagodilo mobilno aplikacijo za varovanje zdravja. Mobilna aplikacija za operacijska sistema iOS in Android bo temeljila na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, razvili naj bi tudi grafični vmesnik za povezavo na zaledni sistem Covid-19 opozorilnega sistema.