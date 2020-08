Kacin: Med najnovejšimi okužbami sedem iz Hrvaške, ena iz BiH

Včeraj so na območju Slovenije evidentirali 17 novih okužb , covid-19 je bil žal znova usoden za enega izmed obolelih. S tem se je število smrtnih primerov zvišalo na 129. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 23 ljudi, dva v intenzivnih enotah.Na današnji tiskovni konferenci bo o aktualnem stanju glede epidemije govorila docentkas Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, znova pa je napovedan tudi vladni govorec za to področjeKacin je uvodoma povedal, da je epidemiološka situacija v Sloveniji stabilna, znosna, kar prinaša upanje, da tudi vračanje z dopustov situacije ne bo poslabšalo. Današnje višje število okužb, 17, je glede na to, da je za nami vikend, pričakovano. Sicer ima Slovenija trenutno 7,99 okuženih na 100.000 ljudi na 14 dni in je s tem po kriterijih zelena, varna.Glavni viri okužb ostajajo slabo nadzorovanje oblike druženja, veseljačenja. Med včerajšnjimi okužbami je vsaj osem okužb iz tujine. Vsaj sedem iz Hrvaške, ena iz Bosne in Hercegovine. Največ okužb je bilo v Ljubljani, sedem. Mladi so še vedno premalo pozorni na svoje zdravje in predolgo odlašajo z obiskom osebnega zdravnika. Cepivo je v zdajšnji situaciji prej privid kot golob na strehi, je dodal. Tudi glede količin cepiva in zdravil za covid-19, ki bodo potrebni za Slovenijo, se bo vlada odločala šele, ko ne bodo le prividi oziroma golobi na strehi, pač pa vrabci v roki.Glede morebitne selitve Hrvaške na slovenski rdeči seznam je zatrdil, da ni načrtovana. Hrvaški drugi val je sicer veliko višji od prvega, a je po njegovi oceni v upadu. Na obali, kamor odhajajo dopustniki, so okužbe v porastu v splitsko dalmatinski županiji, nekaj manj jih je v zadarski, številke so nizke v istrski in primorsko-goranski županiji.Glede šol – do začetka pouka je še tri tedne – konkretnih informacij še ni imel. Napovedal je, da bo resorna ministricao tem spregovorila prihodnji teden. Po njegovih besedah je v igri več scenarijev, pripravljeni moramo biti tudi na najslabšega. Vlada si sicer po njegovih besedah prizadeva, da bi vsi otroci prišli v šole. Kdor koli bo konec avgusta prišel iz, denimo, BiH oziroma druge države z rdečega seznama, bo že na meji napoten v karanteno. To velja tudi za šolarje.Dr. Logarjeva je trenutno situacijo ocenila kot stanje, ki je še vedno pod nadzorom, trenutno je okoli deset kandidatov za cepivo. Glede zdravljenja je izpostavila zdravljenje s plazmo oseb, ki so covid-19 prebolele, torej plazme z ustreznimi protitelesi. A tudi v tem primeru ne gre za čudežno zdravilo, prejemnik se mora z njim strinjati.Za oddajanje plazme so sicer primerni vsi, ki so preboleli covid-19 in so tudi sicer primerni za transfuzije. Odvzem je v obsegu približno 200 mililitrov plazme.Kot je dodala, ima okoli 20 odstotkov med tistimi, ki so preboleli blažje oblike covida-19, lahko večje zdravstvene težave kasneje. Razlike med mladimi in starimi pri tem ni.Komentirala je tudi današnjo Putinovo objavo, da ima Rusija pripravljeno cepivo. Registrirala ga je kot prva država na svetu. Povedala je, da za razliko o pripravah cepiva v ZDA, Kitajski in Veliki Britaniji o ruskih ni veliko znanega. Informacije o varnosti tega cepiva zaenkrat niso ustrezne, ne omogočajo neke evforije.