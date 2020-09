FOTO:Veča se število okužb med zdravstvenimi delavci in v domovih ostarelih

Včeraj so na območju Slovenije po podatkih vlade potrdili 122 novih okužb, covid-19 je bil usoden za še dva obolela. Opravili so 2848 testiranj, hospitaliziranih je bilo 63 ljudi, od tega 13 na intenzivnih oddelkih.Na današnji vladni novinarski konferenci obsodelujejo še minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiin namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZje uvodoma ponovil, da je vlada včeraj nekoliko omilila omejitve v gostinstvu . Odslej bo gostinsko dejavnost po 22.30 možno opravljati v primerih sobne strežbe ter za osebni prevzem jedi in pijač. Diskoteke in nočni klubi pa ostajajo zaprti.Vlada je sicer na včerajšnji večerni seji obravnavala predvsem predlog zakona o demografskem skladu in tudi predlog petega protikoronskega zakona z nujnimi ukrepi za obvladovanje in blaženje posledic covida-19. Premierje na twitterju po seji zapisal, da sta oba predloga zakonov sprejeta in napovedal, da bosta prihodnji teden na poslanskih klopeh.Da so včeraj besedilo petega protikoronskega zakona potrdili, je uvodoma povedal tudi minister Cigler Kralj. Z njim želi vlada urediti trg dela, socialno varstvo oziroma socialnovarstvene zavode, ukrepe na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kmetijstva in infrastrukture. Peti protikoronski zakon nekaj ukrepov podaljšuje, drugod uvaja novosti, je prepričan.Samozaposlenim, denimo, namenja začasno pomoč za izgubljen dohodek v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 1100 evrov, in sicer od oktobra. Kot zelo pomemben za njegov resor je ocenil tudi predlog zakona o demografskem skladu. Prvič v zgodovini naj bi omogočil stalen in vzdržen vir financiranja.Po besedah Kacina je šlo včeraj v obeh primerih smrti zaradi covida-19 za osebi iz domov starejših občanov, in sicer v Mariboru in Rogaški Slatini.