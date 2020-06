Aktualno stanje glede covida-19 v Sloveniji

Na tokratni vladni novinarski konferenci na temo covida-19 ob vladnem govorcugovori še, predstojnik Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).Znova je pričakovati izjave glede aktualnega stanja okužb z novim koronavirusom. Včeraj do 24. ure so na območju Slovenije evidentirali kar 13 novih okužb.V zadnjih dneh na Hrvaškem poročajo o porastu okužb z novim koronavirusom. Včeraj so sporočili, da jih je bilo v enem dnevu 19, dan pred tem pa 18. Zaenkrat neuradne informacije v hrvaških medijih tudi danes govorijo o številnih okužbah. Med drugim naj bi se v samostanu v Đakovu okužilo več kot deset nun, ki so bile v tujini.Minister za zdravjeje včeraj za Pop TV izjavil, da postaja Hrvaška epidemiološko nevarna država, tudi glede ponovnega širjenja virusa v Sloveniji. Če bo ugotovljeno, da so nove okužbe v Sloveniji vnešene iz Hrvaške ali pa če se bo višje število okuženih na dnevni ravni na Hrvaškem ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo za tiste, ki prihajajo iz Hrvaške, uvedena karantena. Na NIJZ so včeraj Hrvaško še vedno obravnavali kot epidemiološko varno državo.