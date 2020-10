Včeraj so na območju Slovenije evidentirali 75 novih okužb, je tvitnila vlada. Umrla je še ena okužena oseba. Opravili so manj, 1034 testiranj.Hospitaliziranih je bilo 107 obolelih, število tistih na intenzivni negi se je povzpelo na 21. Iz bolnišnic so odpustili osem ljudi.Ob 11.15 bo vladna novinarska konferenca. Na njej je ob govorcunapovedana predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Izjave bomo prenašali v živo.