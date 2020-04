FOTO:Aktualno stanje pandemije covida-19 v Sloveniji

V ZSSS po sprejetju prvega interventnega zakona razočarani

Pandemija covida-19 je v Sloveniji po zadnjih uradnih podatkih – objavljenih včeraj, nanašajo se na stanje do nedelje opolnoči – zahtevala 30 življenj. Število okužb je preseglo število tisoč in je znašalo 1021. Novih evidentiranih okužb je bilo v nedeljo 24, v bolnišnicah se je zdravilo 114 ljudi, od tega 30 na intenzivnih oddelkih.Gostje današnje dopoldanske vladne konference so zdravstveni minister, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiin predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Kot je tvitnil gostitelj, bosta aktualni predvsem dve temi: znova vladni ukrepi v aktualni situaciji in vprašanje ponovnega zagona gospodarstva.Gantar je uvodoma ob današnjem svetovnem dnevu zdravja opozoril na aktualne razmere in se zahvalil medicinskim sestram ter babicam, ki jim dan pripada. Opozoril je na dostopnost oziroma nedostopnost zdravstvene oskrbe kot temeljne človekove pravice po svetu, današnji čas pa označil tudi za čas, ki odraža razpoke v zdravstvenih sistemih, ki smo jih še pred pandemijo lahko zavidali. V Sloveniji smo na srečo ohranili javno zdravstvo, je ocenil, in dodal, da ob današnjem dnevu vsem želi, da ohranijo lastno zdravje. Ostanejo zdravi.Predstavniki sindikatov bodo vključeni v eno od petih delovnih skupin, ki pripravljajo predloge za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije koronavirusa. Tak je bil eden od zaključkov včerajšnjega sestanka predsednika vlade Janeza Janše in dela ministrske ekipe s člani sedmih sindikalnih central , ki so članice ekonomsko-socialnega sveta. V soboto se je vlada že pogovarjala z delodajalskimi organizacijami.»Sestanek je bil konstruktiven,« je po srečanju ocenila Jerkičeva in dodala, da so jim sogovorniki z vladne strani zagotovili, da bodo vse pripombe, ki so jih posredovali sindikati in niso bile vključene v prvi zakon, spet pretresli. Takrat so predlagali zmanjšanje DDV za osnovne življenjske artikle in zamrznitev cen hrane.Znano je, da je ZSSS po sprejetju prvega interventnega zakona izrazil razočaranje nad njegovo vsebino, saj so, po njihovem mnenju, brez ustreznih rešitev ostale številne skupine tako ali drugače zaposlenih in tudi brezposelnih, nedodelanih je ostalo več institutov.