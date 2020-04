Včeraj osem novih okužb, ena oseba umrla

Slovenija se je v popraznični čas prebudila v pričakovanju začetka rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in zagona nekaterih gospodarskih panog . Zdravstvene ustanove so znova začele izvajati nenujne ambulantne specialistične dejavnosti. Vlada naj bi danes pojasnila, katere ukrepe bo še sprostila v tem tednu. Tragična statistika slovenskih smrtnih žrtev se je po zadnjih, včeraj objavljenih podatkih (odražajo stanje do 12. aprila ob 24. uri), povzpela do števila 56. Spodbuden je bil predvsem podatek, da so včraj potrdili le 8 novih okužb, a je bilo tudi odvzetih brisov čez praznike veliko manj kot običajno. Testiranj je bilo 541, v nedeljo 554, v soboto pa 572.Skupno so bile v nedeljo zaradi covida-19 hospitalizirane 103 osebe, na intenzivni negi 35. Umrla je ena oseba, do izteka včerajšnjega dne je bilo skupno evidentiranih 1220 okuženih ljudi.Gostja vladnega govorca za covid-19je bila znova, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje.Beovićeva je glede pričakovanega rahljanja ukrepov ponovila, da lahko ti sledijo le ob umiritvi epidemije. Manjši paket sproščanja bo morda sledil prihodnji ponedeljek, a ugašanja epidemije po prazničnih dnevih, ki niso značilni, še ni mogoče potrditi. Najprej bodo sicer sprostili tiste ukrepe, kjer je manj ljudi v interakciji.Kot je dodala, si veliko obetajo od sodobne tehnologije oziroma telefonske aplikacije, ki veliko prahu dviga zaradi strahov zlorabe osebnih podatkov. Sama meni, da pri tem ne gre za nadzor gibanja posameznika ali osebe v izolaciji, ampak je namen uvedbe aplikacije postreči z informacijo, ali smo bili v stiku z okuženim.Gre za zbiranje zdravstvenih podatkov, ki ne bi smeli biti dostopni nikomur drugemu in bi morali biti časovno omejeno hranjeni. Aplikacija, ki je nastala pro bono, je skladna z evropsko direktivo o varovanju podatkov, je povedala. Če bi jo uvedli po vsej Evropi, bi omogočala varnejši način potovanj, meni.Beovićeva podatkov o starostni strukturi doslej umrlih v Sloveniji še vedno ni imela, četudi gre za 56 oseb. To novinarsko vprašanje je bilo na dnevnih vladnih obveščanjih že zastavljeno, a je ostalo neodgovorjeno. Kot pravi vir za odgovor nanj je navedla Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tudi na vprašanje glede števila doslej umrlih v domovih starejših občanov odgovora ni bilo, pač pa napotek na portal NIJZ.Kakšna je njena ocena dejansko okuženih v Sloveniji? Groba bi bila, da je v celoti, torej ob uradno evidentiranih, verjetno skupno okoli 3000 ali 4000 okuženih.Kacin je med drugim poudaril, da v doslej aktivnem gospodarstvu širjenja okužb niso zaznali. Vlada razmišlja o delnem rahljanju ukrepa omejitve gibanja v druge občine ali o dovoljenju za športne dejavnosti, ki omogočajo distanco. A konkretnejših rokov ni navedel. V veljavi ostajajo obstoječi ukrepi. Množičnega druženja v kratkem času ni pričakovati.