Okuženih 997 ljudi, včeraj za covidom-19 umrlo še šest ljudi

Ukrepi bodo veljali še vsaj dva do štiri tedne

Mineva mesec dni, odkar so v Sloveniji potrdili prvo osebo, ki je bila pozitivna na virus sars-cov-2 . V tem času se je število okuženih povzpelo na skoraj tisoč (997), opravljenih je bilo 27.764 tisoč testiranj, včeraj so zabeležili še šest novih smrtnih žrtev, skupno število se je povzpelo na 28.Vlada je že sprejela prvi zakonski paket za zmanjšanje posledic epidemije covid-19, pripravlja pa rešitve, ki bodo uveljavljene v okviru naslednjega, drugega paketa. Včeraj je minister Zdravko Počivalšek pojasnil, da je bil prvi paket namenjen temu, da podjetja preživijo, drugi pa temu, da bodo lahko podjetja ponovno zagnala ciklus Na tokratni izjavi za javnost glede aktualnega stanja v zvezijo z epidemijo sodelujejo dr., vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, dr., član te svetovalne skupine, ter vladni govorec, veleposlanikVladni govorec je uvodoma pohvalil, kar so policisti sporočili že včeraj, in sicer, da so se ljudje po Sloveniji držali ukrepov: »Blejsko jezero je samevalo, Kranjsko Goro so imeli občani zase …ukrepe smo vzeli resno, a ta trend nas ne sme zaslepiti.« Dejal je, da bodo s strogimi ukrepi nadaljevali še vsaj dva do štiri tedne. Naša življenja moramo temu dejstvu prilagajati ves čas, postopoma in previdno bo potrebno življenje uvajati nazaj, a življenje, kot je poudaril Kacin, ne bo enako.