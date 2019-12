Aleksander Gorečan postal obrtnik leta, Peter Podlunšek pa podjetnik leta

Na slovesnosti ob petdesetletnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, na kateri je predsednik republike Borut Pahor stanovski organizaciji podelil red za zasluge, je laskavi naziv Obrtnika leta 2019 prejel Aleksander Gorečan, slikopleskar iz Šenčurja, podjetnik leta 2019 pa je postal Aleksander Gorečan iz Medicina, ki izdeluje specialno opremo. Predsednik OZS Branko Meh je na slovesnosti poudaril, da tudi po pol stoletja ena prvih tovrstnih zbornic v tem delu Evrope uspešno zasleduje takratni cilj, na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bodo ti lažje živeli in delali.



V obrazložitvi za podelitev reda za zasluge je zapisano, da se je 7. decembra 1969 dvanajst združenj obrtnikov iz vse Slovenije povezalo in ustanovilo Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije, predhodnico današnje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) zaradi potrebe po organiziranem in enotnem delovanju. Naloga OZS ostaja nespremenjena, zastopanje interesov članov v partnerskem dialogu z državo. Tako zbornica z zastopanjem, obveščanjem, svetovanjem, izobraževanjem, spodbujanjem in povezovanjem svojim članom zagotavlja ugodnejše pogoje poslovanja.



Pod okriljem OZS je 62 območnih zbornic in 30 strokovnih sekcij z okrog 25.000 prostovoljnimi člani, obrtniki in podjetniki. Zbornica zagotavlja poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje na srednji poklicni, srednji strokovni in višji strokovni ravni, kar je temelj za obstoj obrtništva ter vpliva na kakovost izdelkov in storitev.

Predrznost, pogum in odličnost

Obrtnike po besedah Branka Meha odlikuje predrznost, pogum in odličnost, ustanovitev zveze združenj pa je bila, parafrazirano po Neilu Armstrongu, ki je istega leta 1969 stopil na luno, "majhen korak za posameznika, a velik skok za malo gospodarstvo". Danes pa predstavlja malo gospodarstvo kar 99,3 odstotka celotnega gospodarstva, sto šestnajst tisoč podjetij pa zaposluje 366 tisoč oseb, zato Branko Meh brez zadržkov trdi, da je malo gospodarstvo hrbtenica in gonilna sila naše države.

Tri mojstrice in 44 mojstrov

Med 47 novimi mojstricami in mojstri je sedem avtomehanikov, dve frizerki in en frizer, trije zidarji, en mojster splošne elektromehanike, devet mojstrov strojnih instalacij, slaščičarska mojstrica, mojster tapetnik in dekorater, šestnajst elektroinštalaterjev, po en slikopleskar in klepar-krovec ter po dva kamnoseška in kuharska mojstra.

Najstarejši obrtnik

Nominiranci za Obrtnika leta 2019 so bili Aleksander Gorečan iz Šenčurja, Gorazd Kocbek iz Svetega Jurija ob Ščavnici in Stanislav Smrkol iz Lukovice. Nominiranci za Podjetnika leta 2019 so bili Helena Krevh Zorec (Neonart) iz Maribora, Iztok Stanonik (Polycom) iz Škofje Loke in Peter Podlunšek (Medicop) iz Murske Sobote. Naziv Najstarejši obrtnik 2019 je prejel Ludvik Kavčič, katerega popoldanska obrt je od leta 1967 prerasla v podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, ki danes na področju merilne tehnike sodeluje z različnimi industrijami, od avtomobilske do farmacevtske, doma in v tujini.