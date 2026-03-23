Repić z lažnimi posnetki nad Mesca in Vrečkovo

Aleksandar Repić, spletni vplivnež z instagrama, ki je bil v času pred volitvami po lastnih navedbah povezan s spletnimi napadi na profile Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, po spletu širi z umetno inteligenco ponarejene posnetke iz medijskega središča državnega zbora po včerajšnjih volitvah.

Ponarejeni posnetki prikazujejo koodinatorja stranke Levica Luko Mesca in Asto Vrečko, kako snemalcu, domnevno Repiću, v državnem zboru kažeta sredinec.

V Levici so za Delo potrdili, da sta posnetka neavtentična. »Dan po volitvah, nadaljevanje nizkotnih napadov na Levico,« je ob tem zapisala Vrečkova. »Včeraj sem v novinarskem središču stala zraven osebe, ki je nekaj snemala. Osebe nisem poznala, potem so mi povedali, da je to znani influenser in da verjetno snema, da bo kasneje posnetke zlorabil,« je opisala. Poudarila je, da je to rezultat kampanje, ki temelji na nizkih udarcih, diskreditacijah in lažnih novicah,« in izrazila zgroženost nad zlorabo novinarske akreditacije.

»To je nekdo, ki ga povezujejo s spletnim goljufijami, celo zvodništvom, zažgal je človeka in je bil že enkrat obsojen in bil v kampanji podtaknjenec skrajne desnice,« je o Repiću zapisala Vrečkova in dodala, da razmišlja o kazenskem pregonu.

Ponaredke je obsodilo tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS). »Obsojamo tudi zavržno prakso enega od akreditiranih posameznikov, ki je fotografije iz medijskega središča zlorabil za širjenje zmanipuliranih in lažnih vsebin. Ob tem opozarjamo tudi na odgovornost državnega zbora, ki je akreditacijo omogočil,« so zapisali pri DNS.

Repić je bil sicer pred nedavnim v okviru preiskave suma poskusa storitve kaznivega dejanja izsiljevanja aretiran na letališču, ko je prišel v Slovenijo iz Dubaja. Kmalu po aretaciji zaradi izsiljevanja odvetnika so ga izpustili na prostost, Repič pa se je na spletu predstavljal kot žrtev slovenske vlade.

Sicer je že večkrat prišel v navzkriž z zakonom. Leta 2015 je bil pogojno obsojen na leto in pol zapora s preizkusno dobo štirih let, ker je leta 2008 s še tremi mladoletniki zažgali kolibo v Štepanjskem naselju, v kateri je tedaj spal 56-letnik, ki je v požaru umrl.