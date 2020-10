Aleksandra Pivec izstopila iz Desusa in odstopila kot ministrica

je na današnji seji državnega zbora izstopila iz stranke Desus in odstopila kot kmetijska ministrica. Kot je dejala, kot ministrica nepreklicno odstopa, ker ne želi, da ji z glasovanjem sodi politika.Kot je dejala, današnji dan predstavlja zaključek dolgega obdobja »medijskih in političnih diskreditacij Aleksandre Pivec, ki je očitno postala moteči element slovenskega političnega prostora«. Rušenje se je po njenih besedah stopnjevalo vse od njene kandidature za predsednico stranke Desus.Poudarila je, da je pri delu niso vodili interesi stranke in političnih elit: »Od mene ste pričakovali več bonitet za posameznike v stranki in ostale politične elite. Moje nasprotovanje temu je očitno prepoznano kot napaka, vendar bi to po mojem prepričanju moralo postati model delovanja vsakega resnega politika.«Zagovornikom njene razrešitve je očitala, da jih ne zanimajo dosežki ministrstva pod njenim vodstvom. Pri tem je med drugim naštela povečanje proračuna ministrstva za 143 milijonov evrov, pripravo sprememb zakonodaje o kmetijskih zemljiščih in spremembe uredb za črpanje evropskih sredstev.Spomnimo, Aleksandra Pivec se je morala poleti soočiti z očitki zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Ker je izgubila podporo poslanske skupine in sveta stranke, je odstopila kot predsednica Desusa, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica. Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem Desusovih poslancev premierjupredlagal njeno razrešitev. Janša pa je v skladu s koalicijsko pogodbo temu sledil