Zmeda okoli morebitnega odstopa Pivčeve

Čeprav so naši viri sprva razumeli, da je Pivčeva odstopila, pa se je izkazalo, da je zgolj ponudila odstop.Še včeraj je sicer s pismom članom sveta jasno pokazala, da bo vztrajala, in jih pozvala, naj danes ne sodelujejo pri njeni razrešitvi. »Ne bežim pred odgovornostjo, verjemite, da bodo dnevi do kongresa najtežji prav zame, a ko sem sprejela vlogo predsednice, sem sprejela tudi odgovornost – do dediščine stranke kot demokratične stranke upokojencev in do članstva,« je zapisala in nadaljevala, da ne bo dovolila, da posamezniki ali določene politične struje na pravno sporen način mečejo luč na delovanje stranke. Nasprotnike, torej tudi poslansko skupino, ki si jo želi razrešiti na svetu stranke, je obtožila, da hočejo s svojim početjem odvzeti pravico članstvu do izbire predsednika in si tako zagotoviti uveljavitev osebnih interesov.