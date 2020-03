Aleksandra Pivec pred parlamentarnim odborom za kmetijstvo

Pred parlamentarnim odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se predstavlja kandidatka za ministrico za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki je tudi aktualna kmetijska ministrica v vladi, ki opravlja tekoče posle.



V vlogi kmetijske ministrice deluje leto in pol. Uvodoma je predstavila svojo oceno o stanju in perspektivah razvoja slovenskega kmetijstva. Podarila je, da je obdobje, v katerem smo, nepredvidljivo, kar močno vpliva tudi na področje kmetijstva, gozdarstva in hrane, ki se dotika prav vsakega prebivalca.



80 odstotkov Slovenije zaznamuje podeželje, ki je v tesni povezavi s kmetijstvom. Pomembno je, da podeželje ostane poseljeno, obdelano in ohranjeno. Delež BDP, ki ga pokriva kmetijstvo, znaša 1,4 odstotka. Delež zaposlenih v kmetijstvu je 7,2 odstotka. Skrb vzbuja povprečna starost gospodarja na kmetiji, ki je skoraj 59 let. Povprečna velikost slovenske kmetije je 6,9 hektara, kar je veliko manj od evropskega povprečja (16 hektarov).



Prevladujoča usmeritev slovenskih kmetij je še vedno živinoreja, ki jo narekuje specifika prostora. 80 odstotkov vseh kmetijskih površin predstavljajo območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Na teh območjih si je po besedah Pivčeve težko predstavljati kakšno drugo dejavnost kot živinorejo. Vendar pa je eden od razmislekov strateškega razvoja kmetijstva v prihodnje umik živinoreje z ravninskih območij na hribovite predele, na ravninskih območjih pa bi omogočili čim večji delež rastlinske pridelave, je dejala Pivčeva. Takšno spremembo narekujejo tudi zahteve potrošnikov.

Investicije v tehnološke izboljšave in digitalizacijo

Za slovensko kmetijstvo je značilna izrazito nizka produktivnost; neto dodana vrednost ne dosega niti 30 odstotkov evropskega povprečja. To stanje namerava Pivčeva z ekipo na kmetijskem ministrstvu popraviti v okviru novega strateškega načrta skupne kmetijske politike; prva verzija bo po njenih besedah zaključena do poletja. Močan investicijski cikel bo usmerjen predvsem v tehnološke izboljšave in digitalizacijo, povečevanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijskega prostora, posodobitev obstoječe tehnološke opreme ter v obrambo in boj proti podnebnim spremembam.



Večji poudarek bo namenjen usmerjanju kmetijskih gospodarstev v vertikalne in horizontalne verige, izboljšanju sistema za prenos znanj iz raziskovalnih institucij v prakso ter od kmetijskih svetovalnih služb na kmete.



Povečati se mora odpornost kmetijstva na vpliv podnebnih sprememb. Še naprej se bo spodbujalo investicije v namakalne sisteme, sisteme zaščite proti toči, zmrzali …



Pivčeva želi ohraniti dualnost sistema slovenskih kmetijskih gospodarstev. V to smer bodo šli tudi ukrepi skupne kmetijske politike, s katerimi se bo podpiralo krepitev družinskih kmetij, ki predstavljajo večino vseh kmetij v Sloveniji, kakor večjih kmetij in kmetijskih podjetij ter živilsko-predelovalno industrijo.

Pospešek ekološkemu kmetijstvu

Veliko pozornost bo treba nameniti umnemu gospodarjenju z naravnimi viri, je dejala Pivčeva. 30 odstotkov denarja, ki bodo namenjeni Sloveniji s strani EU, bo namenjenega okoljskim ukrepom. To je po besedah kandidatke za kmetijsko ministrico odlična priložnost za okrepitev ekološke pridelave, katere obseg je bistveno premajhen. Pripravlja se nov akcijski načrt razvoja ekološke pridelave. Slovenija ima visok, 37-odstoten delež kmetijskih površin na območjih Nature 2000. To je dobra podlaga za razvoj trajnostnega kmetijstva, ki naj postane dodana vrednost, ne pa ovira pri gospodarjenju s prostorom.