Alem Maksuti: Ključno bo, na katero stran se bodo postavili »odpadniki«

V Delovem studiu je bila osrednja pozornost namenjena Ljubljani, vsebini volilne kampanje, razmerjem med političnimi akterji ter vprašanju prihodnjega oblikovanja večine v mestnem svetu. Pogovor je vodil Delov novinar in urednik Rok Tamše, njegovi gostje so bili dr. Alem Maksuti, politolog in politični analitik, Aljaž Pengov Bitenc, politični komentator, ter Uroš Esih, Delov novinar in komentator. Volilna kampanja: brez prebojne ideje Sogovorniki so kampanjo ocenili kot vsebinsko precej predvidljivo. Bitenc je opozoril, da glede na prepoznavnost in politično težo kandidatov ni ponudila posebej novih vsebinskih poudarkov. Čeprav so bile v ospredju pomembne teme, kot so stanovanjska problematika, okolje in promet, ni bilo zaznati izrazite prebojne ideje. Kampanjo je zaznamovalo tudi ...