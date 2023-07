Alenka Bratušek čisti po poplavi predvolilnih obljub

Ministrstva morajo zmanjšati predvideno porabo, saj zmožnosti proračuna odstopajo od njihovih finančnih načrtov. Za koliko želje presegajo predvideno porabo, v vladi ne povedo. Med ministrstvi, ki jih bodo morala najbolj omejiti, je omenjeno ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek.

Potekel je rok, do katerega so morala ministrstva sporočiti svoje predloge za zmanjšanje predvidene porabe. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, je za Delov podkast o politiki, povedala, da se v njenem resorju ukvarjajo tudi s posledicami supervolilnega leta. »V preteklosti je bilo namreč sprejetih več obveznosti, kot je bilo zagotovljenega denarja. Z občinami so leta 2021 podpisali kar 80 sporazumov o sofinanciranju občinskih in državnih projektov, povprečje zadnjih let pa je 20 sporazumov na leto. Res je, da v teh sporazumih ni določeno, kdaj bodo ti projekti uresničeni, a pričakovanja na lokalni ravni so, da takoj. Vzrok za toliko podpisanih sporazumov so bile seveda državne in občinske volitve,« je pojasnila.

Dobro mnenje o zdravstvenem ministru

Ministrstvo za infrastrukturo je v petek objavilo nov razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Pri prvem razpisu subvencij za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča, na katerega so prejeli le dve prijavi, so namreč ostala nerazdeljena sredstva. Naslednji razpis bo novembra.

Bratuškova trdi, da na ministrstvo dnevno prejemajo elektronska sporočila interesentov, ki bi sodelovali pri povečevanju letalske povezljivosti Slovenije s svetom. »Kar žalostna sem, da je zunaj večji interes za to, kot je podpora temu projektu doma.«

Državljane oziroma voznike pa v teh dneh bolj kot letalska povezanost, razburjajo razmere na avtocestah. Gneča je neznosna. Bratuškova je pridobila mnenje Darsa o predlogu za spremembe vinjetnega režima oziroma pocenitve za vožnjo v nočnem času. »Analizo smo prejeli, zaprosili smo za še nekaj dopolnitev, predsednik vlade bo odgovor, ali je mogoče oziroma kako spremeniti cenovno politiko Darsa, prejel v teh dneh. Analiza bo podlaga za odločitev, ker pa za kakršnekoli spremembe potrebujemo soglasje evropske komisije, se spremembe ne morejo zgoditi z danes na jutri. Če se bodo, gotovo ne bodo veljale že za to sezono.« Po njenem vedenju so se za podoben eksperiment odločili le v Španiji z brezplačnimi nočnimi cestninami za tovorna vozila.

Med aktualnimi političnimi vprašanji je seveda tudi usoda ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. »Predsednik vlade je tisti, ki si sestavlja ekipo in skladno z zakonom predlaga ministre. Z ministrom se na sejah vlade vedno strinjam o tem, kar pove. Moje mnenje o zdravstvenem ministru ni slabo,« je poudarila Bratuškova v podkastu Dela o politiki.