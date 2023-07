Alenka Bratušek: Moje mnenje o zdravstvenem ministru ni slabo

»Predsednik vlade je tisti, ki si sestavlja ekipo in skladno z zakonom predlaga ministre. Z Bešič Loredanom imava praktično na vsaki seji vlade debato o perečih izzivih na področju zdravstva, saj je namreč tako rekoč vse povezano s financami. In se vedno strinjam s tem, kar minister pove,« je v Delovem podkastu o politiki, v katerem smo tokrat gostili Alenko Bratušek, povedala ministrica za infrastrukturo.

Državljani po njenem mnenju prav na področju zdravstva pričakujejo od vlade največ. »To so sicer že tudi od prejšnjih vlad, a so te imele privilegij, da so reševanje nakopičenih problemov odrivale v prihodnost. Kar nekaj zakonov je zdaj v državnem zboru s področja zdravstva in ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da ni bilo narejenega nič. Bili so storjeni določeni koraki, ne gre pa vse čez noč. Moje mnenje o zdravstvenem ministru ni slabo,« je povedala ministrica.

Že nekaj časa se sicer ugiba ali se bo predsednik vlade Robert Golob odločil za spremembe v svoji ministrski ekipi. Največ kritik je deležen minister za zdravje. Da bi moral Danijel Bešič Loredan oditi, ocenjuje predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj in generalni direktor UKC Marko Jug. »Loredan stran,« poziva tudi iniciativa Glas ljudstva.

Na valu nezadovoljstva z razmerami v zdravstvu je spretno zajadrala SDS z interpelacijo o delu ministra. V državnem zboru jo bodo predvidoma obravnavali po parlamentarnih počitnicah.

Ugiba se, ali se bo Golob morebiti odločil ministra zamenjati prej? Levica sicer ocenjuje, da se je o njegovem delu treba resno pogovoriti.

Gneča na cestah, letalska povezljivost

Ministrstvo za infrastrukturo je v petek objavilo nov razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije. S prvega razpisa subvencij za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča, na katerega so prejeli le dve prijavi, so namreč ostala nerazdeljena sredstva. Rok za oddajo vlog bo 31. julij. Naslednji razpis bo novembra, je povedala ministrica v podkastu.

Bratuškova trdi, da na ministrstvo dnevno dobivajo elektronska sporočila interesentov, ki bi sodelovali pri povečevanju letalske povezljivosti Slovenije s svetom. Kdo so interesenti, smo jo med drugim vprašali.

Ker so razmere na slovenskih avtocestah zaradi gneče neznosne, je pridobila tudi mnenje Darsa glede predloga za spremembe vinjetnega režima oziroma njihove pocenitve za vožnjo v nočnem času.

Z nekdanjo predsednico stranke SAB, ki je dvanajst let aktivno v politiki - prvič smo jo leta 2006 srečali na finančnem ministrstvu v času prve vlade Janeza Janše in ministra Andreja Bajuka, ko je skrbela za proračun - smo se pogovarjali tudi o tem, ali je zadovoljna s svojim položajem v Gibanju Svoboda, v katerem se je utopila njena stranka? Ima politike dovolj in se bo po aktualnem ministrskem mandatu poslovila s politične scene? Tudi na to je odgovarjala v tokratni epizodi podkasta Moč politike.