Alenka Bratušek: Vili Kovačič naj ne zavaja ljudi

Ljubljana – Ministrica za infrastrukturoverjame, da, predsednik civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo, ki napoveduje ustavno pritožbo na poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os , po dveh neuspehih na referendumu razume, kaj ta zakon pomeni. »Da ne bo slučajno zavajal ljudi, da bi neuveljavitev tega zakona pomenila ustavitev katerega koli od teh dveh projektov,« je izjavila Alenka Bratušek.Ministrica za infrastrukturo pravi, da ima vsakdo pravico predlagati ustavno presojo, a da zakonodajno-pravna služba v državnem zboru ni opozorila, da bi bil zakon ustavno sporen. »Tudi sama sem prepričana, da ni,« pravi Bratuškova. Če zakon o poroštvu , ki za drugi tir predvideva 417 milijonov evrov poroštva, za dva odseka tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in Osredkom pa 360 milijonov evrov poroštva, ne bi bil uveljavljen, bi to pomenilo predvsem velik udarec za tretjo os.Dars namreč trdi, da nima dovolj zmogljivosti za zadolževanje brez poroštva, za projekt drugega tira pa pomeni, da bi država morala s 417 milijoni evrov dokapitalizirati podjetje 2TDK.»Ljudje morajo vedeti, da ta zakon ni o tem, ali se tretja os in železniški tir Divača–Koper gradita ali ne, ampak je samo najcenejša možna finančna konstrukcija za oba projekta,« je povedala ministrica.Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je napovedala, da se bo aktivno vključila v referendumsko kampanjo in zagovarjala sprejetje poroštvenega zakona, če bo Vili Kovačič s političnimi somišljeniki sprožil referendumsko pobudo. »Korošci ne bomo dopustili, da bi se na plečih pozabljene regije lomila kopja in zganjal politični populizem,« je v imenu Mladinske iniciative za tretjo razvoj os izjavil»Gospod Vili Kovačič in tisti, ki se mu bo morda pridružil, bo moral na svoja ramena prevzeti strošek referenduma, če o njem razmišlja, pa tudi strošek dražjega zadolževanja pri obeh dveh infrastrukturnih projektih,« je opozorila ministrica.Predlog poroštvenega zakona je podprlo 59 poslancev, sedem jih je bilo proti.